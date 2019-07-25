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Какие улицы Тулы будут обесточены 26 июля

Какие улицы Тулы будут обесточены 26 июля

Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 30, 21, 27, 3-15 (нечётн.),
  • 1-й Клинский пр-д,
  • ул. В. Краснослободская, 63, 76-а, 85,
  • 2-й пр-д, 25-а, 25-41 (нечётн.), 36-40 (чётн.), 40-а,
  • 4-й пр-д, 44, 39,
  • ул. Профсоюзная, 16, 15-а,
  • 1-й пр-д, 20-38 (чётн.), 31-49 (нечётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 29-б, 21,
  • ул. Кооперативная, 16,
  • ул. Кутузова, 16,
  • ул. Шухова, 28,
  • Щёкинское шоссе, 6, 8,
  • пр. Ленина, 130,
  • п. Горелки: ул. Молодёжная, 1-16,
  • Московское шоссе, 30-60-а (чётн.),
  • ул. Овражная, 14-36 (чётн.),
  • ул. 3-я Овражная, 11-23 (нечётн.), 20-32 (чётн.),
  • ул. 2-я Волоховская, 21-29 (нечётн.),
  • ул. 2-я Овражная, 10-20 (чётн.),
  • ул. Кирова, 184-а, 184-б,
  • ул. Немцова, 5-б,
  • ул. Болдина, 51-55 (нечётн.),
  • ул. 2-я Трубная, 1, 3, 2-6 (чётн.),
  • ул. 2-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
  • ул. 3-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
  • ул. Тульского Рабочего полка, 22-70 (чётн.),
  • п. Восточный, 3-65,
  • п. Северный: ул. Матросова, 2-30,
  • ул. Челюскинцев, 2-11,
  • ул. Лазо, 20,
  • ул. Центральная, 1-40,
  • ул. Набережная, 1-14,
  • ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 2-б,
  • п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.), 1-39 (нечётн.),
  • ул. Чекалина, 4-18 (чётн.),
  • 1-й пр-д, 3-21,
  • 2-й пр-д, 3-30,
  • 3-й пр-д, 3, 5, 27, 29, 4-34 (чётн.),
  • 4-й пр-д, 33-а, 32-42 (чётн.),
  • ул. Гагарина, 1-9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Овражная, 2, 14-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • п. Горняк: ул. Садовая, 1-36,
  • 1-й пр-д, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • 2-й пр-д, 1, 1-а, 7, 9, 15, 2-20 (чётн.),
  • 4-й пр-д, 5-23 (нечётн.), 6-26 (чётн.),
  • 5-й пр-д, 6-24 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • ул. 2-я Садовая, 27, 29, 27-а, 33.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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