Тула примет фестиваль исторической реконструкции «Кремли России»

В мероприятии будут участвовать представители 10 городов. Фестиваль пройдет в рамках празднования 500-летия Тульского кремля.

В субботу, 27 июля, в Туле состоится фестиваль исторической реконструкции «Кремли России». Для участия в празднике в город приедут реконструкторы из Москвы, Рязани, Серпухова, Казани, Пскова, Великого Новгорода, Коломны, Зарайска, Вологды и Владимира. Для гостей подготовлена насыщенная культурная программа, ключевым событием станет воссоздание сражения русских стрельцов с интервентами эпохи Смутного времени.

Праздник начнется в полдень. Зрителей ожидает реконструкция сражения и показательные выступления главных героев фестиваля — стрельцов, пушкарей и пикинеров. Гости также смогут стать свидетелями разнообразных состязаний: в программе предусмотрены пеший турнир и турнир лучников.

Для посещения будет открыта ярмарка с театрализованными площадками и балаганами. На мастер-классах гости смогут познакомиться со средневековыми ремеслами, а в «средневековой школе» пройдут уроки каллиграфии.

Параллельно будут работать экспозиции: интерактивный воинский лагерь Девлет-Гирея, выставка костюмов и доспехов XIII-XVII веков и планшетная фото-выставка «Образ средневекового воина». Взрослые и дети смогут проверить собственные силы на специальных мероприятиях: для них организуют лучные тиры, исторические игры и аттракционы.

Фестиваль «Кремли России» посвящен грядущему 500-летнему юбилею Тульского кремля. В рамках подготовки к нему в Тульской области проводится благоустройство городов и ремонт объектов культурного наследия.

Глава региона Алексей Дюмин отметил, что это событие является важным для всей России:

«Тульский кремль положил начало системе оборонительных рубежей на подступах к столице и способствовал расширению границ российского государства».

В рамках празднования значимой даты в Тульской области регулярно проводятся культурные мероприятия. К примеру, в начале месяца туляки отметили День иконы Николы Тульского и 467-летие обороны крепости. Программа праздника включала квест по истории казачества, музыкальный спектакль «Сказание о деве-тулянке и Засечной черте» и мастер-класс по плетению венков. К 500-летию основания кремля в регионе также планируется благоустройство городов и ремонт объектов культурного наследия.