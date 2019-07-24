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В Туле откроют мемориальные доски в честь воинов-интернационалистов

В Туле откроют мемориальные доски в честь воинов-интернационалистов

Также мемориальная доска появится на доме, где жил конструктор-оружейник Ю. М. Соколов – один из создателей крупнокалиберного пулемёта «Утёс».

На заседании Тульской городской Думы депутаты рассмотрели блок вопросов, касающихся установки мемориальных досок.

На здании МБОУ «Центр образования № 41» в пос. Хомяково будет установлена табличка в честь гвардии прапорщика Николая Анатольевича Архипова. Он погиб в 1984 году при исполнении интернационального долга в Афганистане, был награжден двумя орденами Красной Звезды.

Мемориальные доски в честь воинов-интернационалистов Александра Кузнецова и Владимира Хоменко установят на двух зданиях, относящихся к МБОУ «Центр образования № 9 имени генерала А. Н. Ермакова» – на ул. Сурикова, д. 5 и на ул. Оружейной, д. 46-А.

На здании МБОУ «Центр образования № 18» (ул. Кутузова, д. 112) появится мемориальная доска в честь старшины милиции Анатолия Улитина, который погиб при исполнении служебных обязанностей на Северном Кавказе в 1996 году и был награжден орденом Мужества.

На проспекте Ленина, д. 101 будет установлена доска в честь выдающегося конструктора автоматического оружия, одного из создателей пулемета НСВ-12,7 «Утес» Юрия Михайловича Соколова. Он жил в этом доме с 1981 по 1987 год.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:39 +3
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