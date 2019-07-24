В Тульской области стартовал проект «Детство без опасности»

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Тульском областном перинатальном центре стартовал всероссийский трехлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Детство без опасности». Он разработан МВД России совместно с федеральным Минздравом в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проект предполагает единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях и будет реализован в 30 регионах России. Ожидается, что через два года тематические тренинги будут проходить в перинатальных центрах и родильных домах 85 регионов нашей страны.

По словам зампредседателя правительства Тульской области Оксаны Осташко, в регионе ежегодно проводится более 15 тысяч профилактических мероприятий с участием детей. Однако для достижения результата в них необходимо вовлекать и взрослых.

Для будущих родителей провели демонстрационный тренинг по основным правилам перевозки детей в автомобиле: использованию детских кресел, соблюдению «детского режима» на дороге – езде с установленной скоростью, аккуратному вождению, а также правилам перехода проезжей части дороги с коляской. На базе Тульского областного перинатального центра тренинги будут проходить два раза в неделю. Также планируется проводить обучение и в других родильных домах региона.