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Погода в Туле 25 июля: дождь с грозой, туман и пониженное давление

Погода в Туле 25 июля: дождь с грозой, туман и пониженное давление

Синоптики обещают облачность с прояснениями и умеренный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится облачность с прояснениями. Местами небольшой дождь (5 мм за сутки), местами туман, в отдельных районах грозы. 

Ветер восточный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +12 до +17 градусов, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +1
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