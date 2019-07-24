Погода в Туле 25 июля: дождь с грозой, туман и пониженное давление

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится облачность с прояснениями. Местами небольшой дождь (5 мм за сутки), местами туман, в отдельных районах грозы.

Ветер восточный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +12 до +17 градусов, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.