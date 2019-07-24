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Главный тренер «Нефтчи» о матче с «Арсеналом»: «Нам предстоит сыграть с сильным соперником»
Фото Алексея Пирязева.

Главный тренер «Нефтчи» о матче с «Арсеналом»: «Нам предстоит сыграть с сильным соперником»

По мнению Роберто Бордина, оружейники сейчас находятся в хорошей форме.

Главный тренер бакинского «Нефтчи» Роберто Бордин и полузащитник Эмин Махмудов накануне игры с тульским «Арсеналом» ответили на вопросы журналистов.

- «Арсенал» — серьезный соперник. Нам предстоит серьезная игра. Мы хорошо подготовились к матчу и надеемся, домой вернемся с хорошим результатом, — заявил Махмудов.

Роберто Бордин рассказал, что долгий перелет из Азербайджана никак не скажется на завтрашней игре.

- Завтра нам предстоит сыграть с очень серьезным соперником, за которым мы наблюдали в российском чемпионате. «Арсенал» держит высокие темпы и на данный момент в физическом и техническом плане у них есть некоторые преимущества.

У Эмина Махмудова поинтересовались, насколько отличается уровень легионеров в «Нефтчи» и «Арсенале».

- Не сильно отличается. Наши легионеры не хуже, чем в Туле или во второй восьмерке чемпионата России.

Главный тренер рассказал, чего ожидает от игры.

- Не пропустить было бы очень хорошо, этого бы все хотели. Но «Арсенал» — очень сильная команда, которая сейчас находится в хорошей форме, это будет достаточно сложно. Самое главное — играть, думать и не забывать, что есть и ответный матч.

Бордин уверен, что команда будет использовать все свои шансы по максимуму.

- Будет сложно. Учитывая, что «Арсенал» первый раз участвует в Лиге Европы, на стадионе будет большой ажиотаж. У нас было время, чтобы подготовиться к сопернику. Хотим не пропускать, забивать и показать свою игру.

Полная версия пресс-конференции:

После пресс-конференции футболисты «Нефтчи» провели открытую тренировку для представителей СМИ.

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