Главный тренер «Нефтчи» о матче с «Арсеналом»: «Нам предстоит сыграть с сильным соперником»
По мнению Роберто Бордина, оружейники сейчас находятся в хорошей форме.
Главный тренер бакинского «Нефтчи» Роберто Бордин и полузащитник Эмин Махмудов накануне игры с тульским «Арсеналом» ответили на вопросы журналистов.
- «Арсенал» — серьезный соперник. Нам предстоит серьезная игра. Мы хорошо подготовились к матчу и надеемся, домой вернемся с хорошим результатом, — заявил Махмудов.
Роберто Бордин рассказал, что долгий перелет из Азербайджана никак не скажется на завтрашней игре.
- Завтра нам предстоит сыграть с очень серьезным соперником, за которым мы наблюдали в российском чемпионате. «Арсенал» держит высокие темпы и на данный момент в физическом и техническом плане у них есть некоторые преимущества.
У Эмина Махмудова поинтересовались, насколько отличается уровень легионеров в «Нефтчи» и «Арсенале».
- Не сильно отличается. Наши легионеры не хуже, чем в Туле или во второй восьмерке чемпионата России.
Главный тренер рассказал, чего ожидает от игры.
- Не пропустить было бы очень хорошо, этого бы все хотели. Но «Арсенал» — очень сильная команда, которая сейчас находится в хорошей форме, это будет достаточно сложно. Самое главное — играть, думать и не забывать, что есть и ответный матч.
Бордин уверен, что команда будет использовать все свои шансы по максимуму.
- Будет сложно. Учитывая, что «Арсенал» первый раз участвует в Лиге Европы, на стадионе будет большой ажиотаж. У нас было время, чтобы подготовиться к сопернику. Хотим не пропускать, забивать и показать свою игру.
Полная версия пресс-конференции:
После пресс-конференции футболисты «Нефтчи» провели открытую тренировку для представителей СМИ.