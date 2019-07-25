В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток

Фото и видео Сергея Старикова

Рано утром, 25 июля, в районе пересечения ул. Кутузова и ул. Волкова в Туле произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, в стоявший на светофоре КамАЗ с прицепом для перевозки бетонных плит на значительной скорости врезался ВАЗ-2105.

В салоне легковушки в этот момент находились четыре молодых человека.

В результате ДТП погиб 17-летний, предположительно, водитель автомобиля. Остальные трое госпитализированы, есть серьезные опасения за жизнь одного из пассажиров.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.