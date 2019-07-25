новости
новости
Регистрация
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток
Фото и видео Сергея Старикова

В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток

На перекрестке ВАЗ-2105 влетел в прицеп КамАЗа.

Рано утром, 25 июля, в районе пересечения ул. Кутузова и ул. Волкова в Туле произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, в стоявший на светофоре КамАЗ с прицепом для перевозки бетонных плит на значительной скорости врезался ВАЗ-2105.
 
В салоне легковушки в этот момент находились четыре молодых человека.
 
В результате ДТП погиб 17-летний, предположительно, водитель автомобиля. Остальные трое госпитализированы, есть серьезные опасения за жизнь одного из пассажиров.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 

 

Галерея
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 1
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 2
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 3
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 4
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 5
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 6
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 7
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 8
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 9
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 10
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 11
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 12
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 13
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 14
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 15
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 16
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток, Фото: 17
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 07:44 0
Другие статьи по темам
Событие
дтпгибддпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 25 июля: дождь с грозой, туман и пониженное давление
Погода в Туле 25 июля: дождь с грозой, туман и пониженное давление
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.