Фото и видео Сергея Старикова
В жутком ДТП на ул. Кутузова в Туле погиб подросток
На перекрестке ВАЗ-2105 влетел в прицеп КамАЗа.
Рано утром, 25 июля, в районе пересечения ул. Кутузова и ул. Волкова в Туле произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, в стоявший на светофоре КамАЗ с прицепом для перевозки бетонных плит на значительной скорости врезался ВАЗ-2105.
В салоне легковушки в этот момент находились четыре молодых человека.
В результате ДТП погиб 17-летний, предположительно, водитель автомобиля. Остальные трое госпитализированы, есть серьезные опасения за жизнь одного из пассажиров.
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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