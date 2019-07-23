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Туляки смогут получить «цифровое образование» за счёт государства

Туляки смогут получить «цифровое образование» за счёт государства

Жители региона получат возможность бесплатно освоить востребованные профессии.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» жители Тульской области смогут получить персональные цифровые сертификаты на определённую сумму, которую можно будет потратить на обучение основам программирования, получение базовых навыков работы с данными или освоение особенностей коммуникации в современных цифровых средах.

Проще говоря, туляки смогут за счет государства освоить востребованную на рынке труда профессию, связанную с информационными технологиями. Первые сертификаты выдадут жителям уже осенью.

Обучение будет проходить на базе ТулГУ и ТГПУ им. Л. H. Толстого, а также в учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования, работающих с онлайн-платформами.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:40 0
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