Какие дома в Туле 24 июля останутся без света
Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- Калужское шоссе, 9, 7, 15, 11, 13,
- ул. П. Морозова, 2-60 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.),
- ул. Газовая, 55, 52,
- пер. Репина, 31, 33, 34, 35, 37, 42, 44,
- ул. Айвазовского, 28-40 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
- ул. С. Ковалевской, 1-11 (нечётн.), 2-а, 4-14 (чётн.), 19-а,
- ул. Яблочкова, 60-72 (чётн.), 62-а,
- пер. Глушанский, 2,
- 1-й Яблочковый пр-д, 1,
- пер. Кирпичный, 4-12,
- ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн),
- ул. Демидовская, 172-192 (чётн), 211-225 (нечётн),
- ул. Железнодорожная, 14-23,
- ул. Октябрьская, 132,
- ул. Оружейная, 54-а, 58-а,
- ул. Сурикова, 27, 29,
- ул. Ползунова, 2, 4, 6,
- п. Первомайский: ул. Чапаева, 1-39,
- ул. Ленина, 22-а, 23, 24.
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