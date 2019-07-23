новости
новости
Регистрация
Какие дома в Туле 24 июля останутся без света

Какие дома в Туле 24 июля останутся без света

Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • Калужское шоссе, 9, 7, 15, 11, 13,
  • ул. П. Морозова, 2-60 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.),
  • ул. Газовая, 55, 52,
  • пер. Репина, 31, 33, 34, 35, 37, 42, 44,
  • ул. Айвазовского, 28-40 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
  • ул. С. Ковалевской, 1-11 (нечётн.), 2-а, 4-14 (чётн.), 19-а,
  • ул. Яблочкова, 60-72 (чётн.), 62-а,
  • пер. Глушанский, 2,
  • 1-й Яблочковый пр-д, 1,
  • пер. Кирпичный, 4-12,
  • ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн),
  • ул. Демидовская, 172-192 (чётн), 211-225 (нечётн),
  • ул. Железнодорожная, 14-23,
  • ул. Октябрьская, 132,
  • ул. Оружейная, 54-а, 58-а,
  • ул. Сурикова, 27, 29,
  • ул. Ползунова, 2, 4, 6,
  • п. Первомайский: ул. Чапаева, 1-39,
  • ул. Ленина, 22-а, 23, 24.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:45 0
Другие статьи по темам
Событие
плановые отключения электричествагде отключат светгде в Туле отключат светплановые отключения
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки смогут получить «цифровое образование» за счёт государства
Туляки смогут получить «цифровое образование» за счёт государства
В Тульской области судебные приставы забрали ребёнка у нерадивой матери
В Тульской области судебные приставы забрали ребёнка у нерадивой матери
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.