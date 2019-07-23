новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 24 июля: сильный дождь с грозой и до +25

Погода в Туле 24 июля: сильный дождь с грозой и до +25

Синоптики прогнозируют облачность и умеренный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется облачность. Ожидается сильный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России – 11 мм за сутки), местами гроза.

Ветер восточный, юго-восточный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +12 до +17 градусов, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепогода в Тульской областипрогноз погоды
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Грандиозная распродажа в «Империи сумок»: не пропустите!
Грандиозная распродажа в «Империи сумок»: не пропустите!
Туляки смогут получить «цифровое образование» за счёт государства
Туляки смогут получить «цифровое образование» за счёт государства
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.