Погода в Туле 24 июля: сильный дождь с грозой и до +25

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется облачность. Ожидается сильный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России – 11 мм за сутки), местами гроза.

Ветер восточный, юго-восточный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +12 до +17 градусов, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.