За отсутствие мест в детских садах туляки могут получить денежную компенсацию

Выплата рассчитана на первого ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет и составляет 4500 рублей.

Неделю назад закончилось комплектование групп в детских садах Тульской области на новый учебный год. Родители, которые не смогли устроить своего ребёнка в дошкольное учреждение из-за нехватки мест, могут претендовать на получение региональной денежной выплаты. На первого ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающего детский сад, будут ежемесячно выплачивать 4500 рублей.

Заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова отметила, что новую выплату уже получают 12 семей в Туле, Веневе, Новомосковске и Заокском районе:

«Мы прогнозируем, что число получателей может вырасти до 200. Эта мера впервые введена в Тульской области как вариант содействия решению задачи по обеспечению детей местом в детской дошкольной образовательной организации, ведь именно такая задача поставлена Президентом в национальном проекте «Демография». И на тот период, пока строятся дошкольные учреждения, семьи смогут оформить дополнительную меру социальной поддержки».

Получателями выплаты могут быть жители Тульской области, не проживающие в «чернобыльской зоне» со среднедушевым доходом семьи ниже 10466 рублей.

Заявление на получение выплаты можно подать на портале госуслуг, в МФЦ или в отделе соцзащиты по месту жительства.

О том, какие ещё меры социальной поддержки семей с детьми предусмотрены действующим законодательством, можно прочитать здесь.