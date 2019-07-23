новости
новости
Регистрация
За отсутствие мест в детских садах туляки могут получить денежную компенсацию

За отсутствие мест в детских садах туляки могут получить денежную компенсацию

Выплата рассчитана на первого ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет и составляет 4500 рублей.

Неделю назад закончилось комплектование групп в детских садах Тульской области на новый учебный год. Родители, которые не смогли устроить своего ребёнка в дошкольное учреждение из-за нехватки мест, могут претендовать на получение региональной денежной выплаты. На первого ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающего детский сад, будут ежемесячно выплачивать 4500 рублей.

Заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова отметила, что новую выплату уже получают 12 семей в Туле, Веневе, Новомосковске и Заокском районе:

«Мы прогнозируем, что число получателей может вырасти до 200. Эта мера впервые введена в Тульской области как вариант содействия решению задачи по обеспечению детей местом в детской дошкольной образовательной организации, ведь именно такая задача поставлена Президентом в национальном проекте «Демография». И на тот период, пока строятся дошкольные учреждения, семьи смогут оформить дополнительную меру социальной поддержки».

Получателями выплаты могут быть жители Тульской области, не проживающие в «чернобыльской зоне» со среднедушевым доходом семьи ниже 10466 рублей.

Заявление на получение выплаты можно подать на портале госуслуг, в МФЦ или в отделе соцзащиты по месту жительства.

О том, какие ещё меры социальной поддержки семей с детьми предусмотрены действующим законодательством, можно прочитать здесь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:52 +1
Другие статьи по темам
Событие
социальная защитане хватает мест в детских садахвыплата для семей с детьмимеры социальной поддержки
Люди
Инна Щербакова
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области судебные приставы забрали ребёнка у нерадивой матери
В Тульской области судебные приставы забрали ребёнка у нерадивой матери
Туляк и тулячка собрали «на двоих» 103 штрафа ГИБДД
Туляк и тулячка собрали «на двоих» 103 штрафа ГИБДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.