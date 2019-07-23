Тульская группа «Васильков & Коты» на «Нашествии»: «Мы играли в кайф!»

Фотот и видео предоставлены группой.

Группа «Васильков & Коты» представила Тулу на фестивале «Нашествие», который отгремел на прошлых выходных в Тверской области. Большой музыкальный праздник посетили более 200 тысяч человек, на нескольких сценах выступили 140 исполнителей, в том числе «Мумий Тролль», «Би-2», ДДТ, Luna, Диана Арбенина, «Аквариум», «Сплин» и другие.

Тульские музыканты исполнили на фестивале семь песен, почти все — из нового альбома. Ребята поделились с Myslo своими впечатлениями от такого события:

– «Коты» съездили на «Нашествие». Промокли, согрелись, ещё раз промокли и, наконец, выступили. Помимо самого выступления и прекрасного приема со стороны зрителей мы нашли новых знакомых, познакомились со многими интересными музыкантами, посетили почти все мероприятия «Нашествия» и остались очень довольны проведенным там временем, — рассказывает солист группы Андрей Васильков. — Как победители «Преднашествия» в Туле, мы четко ощущали, какая на нас лежит ответственность за родной город.

Мы играли в кайф, но и не забыли, кто мы и откуда. Спасибо всем тулякам, кто приехал вместе с нами и кто смотрел нас онлайн!

Но это же лишь начало нашего пути. Коллектив собрался совсем недавно, года ещё нет, и мы буквально переполнены положительными эмоциями и идеями наших будущих композиций и концертов. Главное, нос не задирать и продолжать работать в том же духе.

Уверен, мы ещё не раз окажемся на сцене «Нашествия» и многих других больших и не очень фестивалей!

Кстати, 17 июля у «Котов» вышел дебютный альбом — «Тульский Клуб Любителей Парадных Подъездов и Поребриков». Прослушать его можно «ВКонтакте».

Музыканты анонсировали в ближайшее время презентацию альбома. Ребята обязательно пригласят туляков на это мероприятие. За анонсами следите в их группе.