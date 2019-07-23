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В Туле вынесли приговор 19-летнему магазинному вору
Фото из архива Myslo

В Туле вынесли приговор 19-летнему магазинному вору

Молодой человек отправится в колонию-поселение на 2 года и 5 месяцев.

В Центральном районе Тулы мировой суд вынес приговор ранее судимому 19-летнему Я. Молодой человек признан виновным в серии краж из супермаркетов. Как установили следствие и суд, преступления были совершены 12 и 15 мая этого года. Общая сумма ущерба составила чуть более восьми тысяч рублей.
 

«Приговором суда по совокупности преступлений Я. назначено наказание с присоединением неотбытого наказания по приговору Привокзального районного суда от 20.05.2019 в виде лишения свободы сроком на 2 года 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:41 +2
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