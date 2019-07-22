После падения футбольных ворот на школьницу в поселке Рассвет закрыли все детские площадки

Фото очевидцев

Местные жители считают, что таким образом чиновники и коммунальщики пытаются снять с себя ответственность за случившееся.

В понедельник утром 10-летняя школьница из поселка Рассвет, пострадавшая в результате падения незакрепленных футбольных ворот, скончалась в больнице.

По факту случившегося сотрудниками Зареченского отдела СУ СК России по Тульской области возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности, расследование взял под личный контроль глава региональной прокуратуры Роман Прасков.

Как сообщают жители посёлка Рассвет, после начала проверочных и следственных мероприятий все детские площадки в посёлке в спешном порядке обмотали сигнальными лентами и разместили объявления о запрете использования игрового оборудования.

Туляки называют эти меры несвоевременными и считают, что таким образом чиновники и коммунальщики пытаются снять с себя ответственность за случившееся: «Куда раньше смотрели все контролирующие органы?»