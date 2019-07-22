новости
новости
Регистрация
Какую воду пьют туляки: исследование «Тулгорводоканала»

Какую воду пьют туляки: исследование «Тулгорводоканала»

Предприятие опубликовало информацию о качестве питьевой воды, подаваемой населению.

Показатель по мутности воды во всех районах города находится в пределах допустимой нормы (1,5 мг/дм3). Самая прозрачная вода – в Зареченском районе (0,58), самая мутная – в Привокзальном (0,82).

Самая мягкая вода – от 5 до 5,8 градусов, течёт в кранах Пролетарского района. В Заречье уровень жесткости составляет от 7 до 7,6 градусов, в Центральном и Советском районах – от 7,6 до 9,8 градусов. Самая жёсткая вода – в Привокзальном районе: от 9,6 до 9,8 градусов. Нормативный показатель жёсткости – не более 10 градусов.

Допустимый уровень содержания железа не превышен и составляет от 0,1 до 0,16 мг/дм3 при нормативном значении 0,3. Посторонних цветовых примесей и бактерий ни в одном из районов не обнаружено.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:14 +4
Другие статьи по темам
Событие
качество водыТулагорводоканалводапробы воды
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Плавске мужчина пытался переправить в исправительную колонию 20 мобильников
В Плавске мужчина пытался переправить в исправительную колонию 20 мобильников
Туляков призывают помочь восстановить старинные надписи
Туляков призывают помочь восстановить старинные надписи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.