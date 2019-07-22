Какую воду пьют туляки: исследование «Тулгорводоканала»

Показатель по мутности воды во всех районах города находится в пределах допустимой нормы (1,5 мг/дм3). Самая прозрачная вода – в Зареченском районе (0,58), самая мутная – в Привокзальном (0,82).

Самая мягкая вода – от 5 до 5,8 градусов, течёт в кранах Пролетарского района. В Заречье уровень жесткости составляет от 7 до 7,6 градусов, в Центральном и Советском районах – от 7,6 до 9,8 градусов. Самая жёсткая вода – в Привокзальном районе: от 9,6 до 9,8 градусов. Нормативный показатель жёсткости – не более 10 градусов.

Допустимый уровень содержания железа не превышен и составляет от 0,1 до 0,16 мг/дм3 при нормативном значении 0,3. Посторонних цветовых примесей и бактерий ни в одном из районов не обнаружено.