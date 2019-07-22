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Невнимательный водитель Chevrolet Lanos устроил ДТП на Щекинском шоссе
Кадр из видео Евгении Сапуновой

Невнимательный водитель Chevrolet Lanos устроил ДТП на Щекинском шоссе

При перестроении машина задела двигавшуюся в соседнем ряду иномарку.

Накануне вечером, около 19.00, на Щекинском шоссе в Туле произошло столкновение Chevrolet Lanos и Hyundai Solaris. Видео с места событий очевидцы разместили в соцсетях.

На записи видно, что водитель «Шевроле», двигаясь по среднему ряду, пытается перестроиться вправо, но не замечает едущий по правой полосе автомобиль и сталкивается с ним. Судя по всем, в аварии никто серьёзно не пострадал.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:31 +2
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