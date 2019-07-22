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Благотворительные организации устраивают «День добрых дел» на Казанской набережной
Фото из паблика vk.com/dendobryhdel_tula.

Благотворительные организации устраивают «День добрых дел» на Казанской набережной

Так называется благотворительный фестиваль для всей семьи, который состоится 6 августа.

На фестивале будут представители поисковой организации «Лиза Алерт», Тульского отделения «Российского Красного Креста», Зеленое движение России «ЭКА», волонтеры Победы, благотворительный фонд «Не молчи» и др. Организатор праздника — семейный центр «МамКомпания».

Фестиваль пройдет в молодежном пространстве «Газон». Площадки начнут работу в 17.00. Здесь будут проходить познавательные мастер-классы, интерактивные шоу и акции добрых дел. У всех желающих будет возможность вспомнить историю родного края, проявить актерские способности, отточить навыки коммуникации, смекалки и логики на игровых площадках.

Главным событием праздника станет масштабный квест, с помощью которого гости на своем опыте узнают, как совершаются добрые дела.

Участникам предстоит в реальных условиях искать пропавшего, оказывать первую помощь в экстренной ситуации, организовать акцию по защите животных и окружающей среды. Вместе с волонтерами Победы участники квеста внесут свою лепту в благоустройство памятных мест Тульской области, правильно выполнив задание.

К участию приглашаются команды – взрослый и ребенок старше 5 лет. Требуется предварительная регистрация по ссылке. После прохождения квеста всех участников ждут сюрпризы и подарки.

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Автор: Настя Якушина, сегодня, в 13:15 0
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благотворительные организации Тульской области
Место
Казанская набережная

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