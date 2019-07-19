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Администрация Тулы проведёт проверку по факту падения футбольных ворот на школьницу
Фото из архива MySlo

Администрация Тулы проведёт проверку по факту падения футбольных ворот на школьницу

Действиям должностных лиц, ответственных за безопасность площадки, будет дана правовая оценка.

Администрация Тулы тщательно проверит все обстоятельства происшествия в посёлке Рассвет – на спортплощадке возле дома № 34 на 10-летнюю школьницу упали футбольные ворота.

Девочка получила черепно-мозговую травму и многочисленные переломы, она находится в тяжелом состоянии. Решается вопрос о транспортировке пострадавшей в столичную клинику. По словам жителей посёлка, спортплощадка давно заброшена – они не раз просили местную администрацию привести её в порядок, но результата не добились.

В администрации Тулы сообщили, что проведут проверку по факту случившегося, а действиям должностных лиц, ответственных за безопасность площадки, будет дана правовая оценка. Напомним, по факту инцидента проверочные мероприятия также проводят следователи регионального СУ СК России.

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Автор: Леонид Почекин, 19 июля, в 19:07 +4
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Место
Тулапоселок Рассвет

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