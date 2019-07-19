Администрация Тулы проведёт проверку по факту падения футбольных ворот на школьницу

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Администрация Тулы тщательно проверит все обстоятельства происшествия в посёлке Рассвет – на спортплощадке возле дома № 34 на 10-летнюю школьницу упали футбольные ворота.

Девочка получила черепно-мозговую травму и многочисленные переломы, она находится в тяжелом состоянии. Решается вопрос о транспортировке пострадавшей в столичную клинику. По словам жителей посёлка, спортплощадка давно заброшена – они не раз просили местную администрацию привести её в порядок, но результата не добились.

В администрации Тулы сообщили, что проведут проверку по факту случившегося, а действиям должностных лиц, ответственных за безопасность площадки, будет дана правовая оценка. Напомним, по факту инцидента проверочные мероприятия также проводят следователи регионального СУ СК России.