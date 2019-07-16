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Ливень с градом в Туле: делитесь фото и видео непогоды
Кадр из видео.

Ливень с градом в Туле: делитесь фото и видео непогоды

Успели сделать интересные кадры разгулявшейся стихии? Делитесь фотографиями в комментариях!

В Туле бушевала непогода. На город обрушился ливень с грозой и сильным градом. В некоторых районах областного центра до сих пор продолжает идти дождь.

Вот какой град мы засняли на Зеленстрое:

 

Друзья, у вас есть интересные фото или видео, которым вы хотите поделиться с нашими читателями? Присылайте нам на почту news@myslo.ru или в группу ВКонтакте.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:59 +9
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