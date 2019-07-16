Кадр из видео.
Ливень с градом в Туле: делитесь фото и видео непогоды
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В Туле бушевала непогода. На город обрушился ливень с грозой и сильным градом. В некоторых районах областного центра до сих пор продолжает идти дождь.
Вот какой град мы засняли на Зеленстрое:
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