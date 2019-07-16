Ливень с градом в Туле: делитесь фото и видео непогоды

Кадр из видео.

В Туле бушевала непогода. На город обрушился ливень с грозой и сильным градом. В некоторых районах областного центра до сих пор продолжает идти дождь.

Вот какой град мы засняли на Зеленстрое:

Друзья, у вас есть интересные фото или видео, которым вы хотите поделиться с нашими читателями? Присылайте нам на почту news@myslo.ru или в группу ВКонтакте.