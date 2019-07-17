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В Туле некоторые трамваи временно изменят схему движения
Фото из архива Myslo.

В Туле некоторые трамваи временно изменят схему движения

Изменения в работе пассажирского транспорта связаны с аварийно-восстановительными работами.

Сегодня, 17 июля, с 9.00 и до окончания работ по ул. М. Горького трамваи по маршрутам № 6, 8, 12, 15 будут курсировать по измененным схемам.

№6: Стадион «Металлург» – ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Дзержинского – ул. Советская – ул. Мосина – Демидовская плотина – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов – Стадион «Металлург».

№8: Московский вокзал – ул. Коминтерна – ул. Мосина – Демидовская плотина – ул. Дзержинского – ул. Советская – ул. Коминтерна – Московский вокзал.

№12: пос. Менделеевский – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Коминтерна – Московский вокзал.

№15: Щегловская засека – ул. Кирова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Демидовская плотина – ул. Мосина – ул. Советская – ул. Дзержинского – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Кирова – Щегловская засека.

 
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:23 +1
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