Туляки стали тратить на еду больше трети своих доходов

Авторы Татьяна Алексеева и Лилия Глухова. Фото из архива Myslo.

Myslo сравнил цены на продукты и услуги ЖКХ в 2014 и 2019 гг. – за пять лет действия санкций и контрсанкций.

В августе 2014 года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз в Россию продуктов из стран, которые ввели санкции против России. Под запрет тогда попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, море­продуктов, молочных продуктов, сыра, овощей и фруктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии. В 2015-м контрсанкции распространили на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с января 2016-го — на Украину. В июле 2019 года президент продлил срок эмбарго до конца 2020-го.

По данным госстатистики, инфляция за пять лет составила почти 42%. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в России в апреле 2019 года составила 15 956,14 руб. Для сравнения: в апреле 2014 года она составляла 11 288,63 руб.

По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2019 года составит 4,2−4,7%.

По данным экспертов, больше всего за пять лет подорожали сливочное масло (+79%), мороженая рыба (+68%) и белокочанная капуста (+62%). Чуть меньше выросли в цене куры (+41%), молоко (+40%) и говядина (+35%). При этом выросли и цены на продукты, которых до 2014 года в России производилось много, — на пшеничную муку (на 25%), макароны (на 34%), подсолнечное масло (на 35%). Только картофель не подорожал.

По данным РАНХиГС, практически все граждане России вынуждены экономить.

29% граждан экономят на путешествиях. Годом ранее таких было всего 12%.

25% отказались от крупных покупок.

24% россиян экономят на еде (в прошлом году 17%).

23% граждан сократили расходы на одежду и обувь. В 2018 году о такой экономии говорили только 9%.

22% граждан экономят на развлечениях (было 6%).

7% начали экономить на мед­услугах и лекарствах (было 1%). Столько же экономят на фитнесе и спорте.

4% сократили траты на мобильную связь.

По исследованиям экспертов Сбербанка, расходы россиян на продукты питания продолжат расти. Во втором квартале 2019 года доля расходов на еду составила 38,9%.

Аналитики Альфа-банка отмечают, что рост доли расходов на продукты — признак обеднения населения. Чем выше доля расходов на еду в общей структуре потребления, тем ниже доля среднего класса в экономике. За пять лет доля среднего класса в России сократилась: с 37% в 2014 году до 30% в 2018-м.

Myslo сравнил цены на продукты и услуги ЖКХ в 2014 и 2019 гг. – за пять лет действия санкций и контрсанкций.

* Указана средняя заработная плата за 2014 год и I квартал 2019 года.