В Туле неподалеку от деревни Судаково столкнулись три автомобиля

Фото Сергея Старикова.

Утром 17 июля неподалеку от деревни Судаково произошло ДТП с участием трех автомобилей: Renault Logan, Honda CR-V, УАЗ. По предварительной информации, Honda и грузовой УАЗ следовали по направлению к трассе М-2 «Крым».

Как утверждает водитель Renault, он выезжал с второстепенной дороги, и в этот момент в него врезалась Honda, которая, с его слов, совершала обгон и выехала на полосу встречного движения.

При обгоне Honda врезалась сначала в Renault, а потом — в УАЗ.

В результате ДТП водитель Renault получил незначительные повреждения руки и отказался от госпитализации.

На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники МЧС и городской службы спасения. Окончательную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.