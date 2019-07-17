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В Туле неподалеку от деревни Судаково столкнулись три автомобиля
Фото Сергея Старикова.

В Туле неподалеку от деревни Судаково столкнулись три автомобиля

ДТП произошло возле поворота на деревню Рвы.

Утром 17 июля неподалеку от деревни Судаково произошло ДТП с участием трех автомобилей: Renault Logan, Honda CR-V, УАЗ. По предварительной информации, Honda и грузовой УАЗ следовали по направлению к трассе М-2 «Крым».

Как утверждает водитель Renault, он выезжал с второстепенной дороги, и в этот момент в него врезалась Honda, которая, с его слов, совершала обгон и выехала на полосу встречного движения.

При обгоне Honda врезалась сначала в Renault, а потом — в УАЗ.

В результате ДТП водитель Renault получил незначительные повреждения руки и отказался от госпитализации.

На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники МЧС и городской службы спасения. Окончательную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Галерея
Тройное ДТП возле деревни Судаково, Фото: 1
Тройное ДТП возле деревни Судаково, Фото: 2
Тройное ДТП возле деревни Судаково, Фото: 3
Тройное ДТП возле деревни Судаково, Фото: 4
Тройное ДТП возле деревни Судаково, Фото: 5
Тройное ДТП возле деревни Судаково, Фото: 6
Тройное ДТП возле деревни Судаково, Фото: 7
Тройное ДТП возле деревни Судаково, Фото: 8
Тройное ДТП возле деревни Судаково, Фото: 9
Тройное ДТП возле деревни Судаково, Фото: 10
Тройное ДТП возле деревни Судаково, Фото: 11
Тройное ДТП возле деревни Судаково, Фото: 12
Тройное ДТП возле деревни Судаково, Фото: 13
Тройное ДТП возле деревни Судаково, Фото: 14
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:54 +1
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