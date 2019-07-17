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Магистрам ТулГУ вручили красные дипломы: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Магистрам ТулГУ вручили красные дипломы: фоторепортаж

В этом году в мантии облачились 279 выпускников магистратуры.

В среду, 17 июля, в Тульском государственном университете магистрам вручили дипломы с отличием. По традиции, выпускники, окончившие вуз только на отлично, облачились в мантии и надели конфедератки.

Торжественную церемонию открыла заместитель министра образования Тульской области Елена Пчелина. Она зачитала магистрам приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:

Алексей Дюмин

- За вами будущее тульской промышленности и социальной сферы. Каждый год мы подписываем новые инвестиционные соглашения, строим и открываем предприятия, развиваем уже существующие производства. Всё это мы делаем с расчётом на вас, на ваше трудолюбие, свежие идеи, упорство и прогрессивное мышление. Вы нужны родному краю. Вам всегда рады на наших тульских предприятиях.

Глава региона пожелал магистрам не останавливаться на достигнутом, постоянно продолжать свое образование и приобретать новые знания.

В этом году магистратуру ТулГУ окончили 502 человека. Из них красные дипломы получили больше половины учащихся — 279 выпускников. Это студенты 41 направления и 84 программ магистерской подготовки.

Магистры-отличники поделились с Myslo своими секретами успеха и планами на будущее.

Екатерина Чумакова:

- Я училась на направлении «Технологические машины и оборудование». И все шесть лет пролетели, как один год: студенческие годы были интересными и насыщенными. Сейчас моя главная задача — найти работу и начать строить карьеру. С моей специальностью «Машинные аппараты пищевых производств» можно работать на любых предприятиях, связанных с пищевым производством. Таких в нашем городе достаточно: фабрика «Ясная Поляна», «Балтика», хлебозаводы, Unilever и т. д. Моя специальность востребована, но, честно говоря, когда шла на первый курс, кафедру выбирала не только по этому критерию — хотела, чтобы в группе было много девочек, так мне легче учиться. Не прогадала: у меня были очень хорошие одногруппницы, мы стали настоящими подругами, и, думаю, будем общаться еще много лет.

Я мечтаю найти хорошую работу по специальности, потому что не хочется терять все знания, которые получила за шесть лет. Считаю, что не зря решилась на магистратуру, в моей специальности именно эта ступень образования очень востребована. Бакалавров много, но хорошие должности охотнее предлагают именно магистрам.

Юлия Головенко:

- Моя специальность «Машино­ведение, системы приводов и детали машин» открывает перед выпускниками большие возможности. Можно работать на заводе, но я выбрала другой путь — работаю на пищеблоке в больнице.

Я даже не раздумывала, идти в магистратуру или нет. Уверена, что диплом откроет большие карьерные возможности. И если был шанс пойти на бюджетное место, как можно было им не воспользоваться? Кроме того, я всегда мечтала надеть мантию, подкинуть вверх конфедератку… Так что вот такое торжественное вручение дипломов — тоже стимул получить красный диплом. И думаю, не для одной меня!

Антон Селиверстов:

- Я учился в Институте высокоточных систем им. В. П. Грязева. Теперь я могу работать на любом оборонном предприятии, и уже даже нашел работу на КБП. Диплом магистратуры точно пойдет мне на пользу: на моем предприятии есть подъемные для молодых специалистов, а выпускники-отличники получают дополнительные надбавки к зарплате.

Учиться было непросто: до этого я окончил педагогический университет по специальности «Механизатор сельского хозяйства», поэтому в магистратуре было очень много новых направлений. Но я не пожалел, что пришел в «оборонку». Мне это интересно, и даже мое хобби — увлечение страйкболом — тоже отчасти связано с этим.

Получить красный диплом может каждый, если у него есть желание учиться. На достигнутом останавливаться не собираюсь и буду поступать в аспирантуру.

Ольга Антипова:

- Я училась на специальности «Производство стройматериалов, изделий и конструкций», и было очень сложно. К сожалению, остается всё меньше преподавателей старой школы, которые рассказывают по-настоящему уникальные вещи. Практики немного не хватает, но в институте нас учат главному — работать с информацией. Это очень важно в современном мире: в интернете есть всё что угодно, но найти действительно полезное может только профессионал.

Несмотря на все сложности, считаю, что в магистратуру пошла не зря: после университета нас активно приглашают на работу — таких специалистов, как мы, сейчас очень мало, а заводов много. Так что после получения диплома у всех нас есть шанс выбирать себе наилучшее место работы, присматривать наиболее интересные варианты.

Артем Куталов:

- Я учился на факультете «Машиностроение», и могу работать на многих крупных заводах. Пока не присматриваю себе место работы. впереди еще армия. Но я уверен, что проблем с трудоустройством не будет: специальность востребована, и зарплаты у таких специалистов достойные.

Учиться на отлично непросто, но если трудиться, ходить на пары, быть активным и жизнерадостным, то все получится. Даже если сложно сначала, приложите немного усилий и идите к своей цели!

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Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 304
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 305
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 306
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 307
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 308
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 309
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 310
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 311
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 312
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 313
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 314
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 315
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 316
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 317
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 318
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 319
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 320
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 321
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 322
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 323
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 324
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 325
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 326
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 327
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 328
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 329
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 330
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 331
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 332
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 333
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 334
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 335
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 336
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 337
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 338
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 339
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 340
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 341
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 342
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 343
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 344
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 345
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 346
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 347
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 348
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 349
Вручение дипломов ТулГУ 2019, Фото: 350
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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 19:08 +2
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