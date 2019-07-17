Фото из архива Myslo.
Туляков предупреждают о перебоях с водой в южной части города
Такая ситуация продлится сутки.
В связи с проведением плановых профилактических работ по подготовке к работе в зимних условиях на Масловско-Песоченском водозаборе 17 июля с 8.00 до 8.00 18 июля в городе возможны перебои с водой. Об этом сообщает «Тулагорводоканал».
Пониженное давление холодной воды будет в
- южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города,
- южнее улицы Гоголевской,
- квартале ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
- д. Гостеевка,
- Новомосковское шоссе,
- в районе Зеленстроя,
- в поселках Косая гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо-Басово, Рассвет, Иншинский, Хопилово, Скуратовских поселках,
- д. Китаевка,
- д. Верхнее и Нижнее Волохово,
- д. Барыково,
- д. Алексеевка,
- д. Ямны.
В Берниках будет приостановлено холодное водоснабжение до окончания работ.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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