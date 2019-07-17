Туляков предупреждают о перебоях с водой в южной части города

Фото из архива Myslo.

В связи с проведением плановых профилактических работ по подготовке к работе в зимних условиях на Масловско-Песоченском водозаборе 17 июля с 8.00 до 8.00 18 июля в городе возможны перебои с водой. Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

Пониженное давление холодной воды будет в

южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города,

южнее улицы Гоголевской,

квартале ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

д. Гостеевка,

Новомосковское шоссе,

в районе Зеленстроя,

в поселках Косая гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо-Басово, Рассвет, Иншинский, Хопилово, Скуратовских поселках,

д. Китаевка,

д. Верхнее и Нижнее Волохово,

д. Барыково,

д. Алексеевка,

д. Ямны.

В Берниках будет приостановлено холодное водоснабжение до окончания работ.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.