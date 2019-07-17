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Туляков предупреждают о перебоях с водой в южной части города
Фото из архива Myslo.

Туляков предупреждают о перебоях с водой в южной части города

Такая ситуация продлится сутки.

В связи с проведением плановых профилактических работ по подготовке к работе в зимних условиях на Масловско-Песоченском водозаборе 17 июля с 8.00 до 8.00 18 июля в городе возможны перебои с водой. Об этом сообщает «Тулагорводоканал».
 
Пониженное давление холодной воды будет в
  • южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города,
  • южнее улицы Гоголевской,
  • квартале ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • д. Гостеевка,
  • Новомосковское шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • в поселках Косая гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо-Басово, Рассвет, Иншинский, Хопилово, Скуратовских поселках,
  • д. Китаевка,
  • д. Верхнее и Нижнее Волохово,
  • д. Барыково,
  • д. Алексеевка,
  • д. Ямны.
В Берниках будет приостановлено холодное водоснабжение до окончания работ.
 
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:39 +2
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