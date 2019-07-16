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Погода в Туле 17 июля: дождливо, ветрено и до +25 градусов
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 17 июля: дождливо, ветрено и до +25 градусов

Синоптики прогнозируют облачность и низкое давление, местами возможна гроза.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачность.

Дождь (по данным сайта Гидрометцентра России – до 12 мм за сутки), местами гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +11 до +16 градусов, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
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