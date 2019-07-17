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Тульские приставы на три месяца закрыли взрывоопасную пекарню
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Тульские приставы на три месяца закрыли взрывоопасную пекарню

При проверке системы газопотребления на предприятии нашли нарушения требований промышленной безопасности.

Сотрудники УФССП России по Тульской области исполнили решение суда об административном приостановлении деятельности системы газопотребления хлебопекарни, расположенной в Ленинском районе.

Там были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей. Эксплуатация опасного производственного объекта приостановлена на 90 суток.

За это время руководство предприятия обязано устранить выявленные нарушения. За нарушение запрета виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:00 0
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