В Тульской области погиб грибник

В Тульской области разыскивали 60-летнего мужчину — жителя с. Березово Белевского района. 13 июля он ушел за грибами в лес и пропал. Спустя сутки пропавший пенсионер был найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Как стало известно Myslo, на теле погибшего нет видимых следов преступного насилия. По данному факту проводится проверка.

Обстоятельства происшествия и причину смерти мужчины предстоит выяснить правоохранителям.