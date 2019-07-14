новости
новости
Регистрация
В Тульской области погиб грибник

В Тульской области погиб грибник

60-летний мужчина найден мертвым в лесу.

В Тульской области разыскивали 60-летнего мужчину — жителя с. Березово Белевского района. 13 июля он ушел за грибами в лес и пропал. Спустя сутки пропавший пенсионер был найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Как стало известно Myslo, на теле погибшего нет видимых следов преступного насилия. По данному факту проводится проверка.

Обстоятельства происшествия и причину смерти мужчины предстоит выяснить правоохранителям.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 18:45 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
погиб грибникпропал грибникволонтеры

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Известный туляк Александр Рогов снялся в легендарном телешоу «Форт Боярд»
Известный туляк Александр Рогов снялся в легендарном телешоу «Форт Боярд»
В Тульской области выпавший град убирали снеговыми лопатами
В Тульской области выпавший град убирали снеговыми лопатами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.