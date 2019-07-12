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В Туле открыли мемориальную доску в честь прославленной велогонщицы
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле открыли мемориальную доску в честь прославленной велогонщицы

Любовь Кузьминична Кочетова стала первой женщиной, одержавшей победу на Чемпионате мира в индивидуальной гонке преследования.

В память о почетном гражданине города-героя Тулы, заслуженном мастере спорта СССР, заслуженном тренере РСФСР Любови Кочетовой была открыта мемориальная доска на фасаде дома № 3 по ул. Лейтейзена – в этой многоэтажке прославленная спортсменка жила с 1980 по 2010 год. В церемонии открытия принимали участие юные тульские велогонщики.

Любовь Кузьминична Кочетова – первая чемпионка мира по велоспорту в индивидуальной гонке преследования, восьмикратная рекордсменка мира, заслуженный работник физической культуры РСФСР.

В 1949 году она стала мастером спорта, членом сборной СССР. 16 лет подряд она завоевывала звание чемпионки Советского Союза по велоспорту на треке в групповых гонках, индивидуальных гонках преследования на 2 км, на шоссе, 25 раз становилась чемпионкой РСФСР по велоспорту на треке. За 24 года спортивной карьеры Любовь Кочетова завоевала 105 призовых мест на чемпионатах СССР и России, установила восемь мировых рекордов.

Любовь Кузьминична работала старшим тренером в спортивном обществе «Динамо», в сборной женской команде СССР и России по велоспорту, председателем тульской федерации велоспорта, была заместителем директора Тульской школы высшего спортивного мастерства при тульском велотреке.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:44 +2
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Место
Тулаулица Лейтейзена

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