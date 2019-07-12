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В Суворове мужчину осудили за преступление, совершенное в 2005 году

В Суворове мужчину осудили за преступление, совершенное в 2005 году

14 лет преступник скрывался от следствия и находился в федеральном розыске.

В Суворове следователи завершили расследование уголовного дела 14-летней давности. По информации пресс-службы регионального СУ СК России, в ночь с 1 на 2 июня 2005 года трое мужчин распивали спиртное в доме на ул. Калинина. Между собутыльниками произошла ссора – двое мужчин избили третьего и скрылись с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.

Одного из злоумышленников задержали практически сразу – он был приговорён к 10 годам и двум месяцам лишения свободы и уже отбыл назначенное наказание.

Его подельник скрылся и был объявлен в федеральный розыск – лишь недавно благодаря слаженным действиям следователей и оперативников его удалось задержать. Следователи тщательно изучили материалы дела, провели необходимые экспертизы, опросили свидетелей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:23 +1
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Тульская областьСуворов

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