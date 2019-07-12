В Туле состоялась региональная конференция «Единой России»

Оно объединило более 300 человек, из них 108 – избранных делегатов, а также представителей депутатского корпуса и органов исполнительной власти, активистов и сторонников Партии, членов «Молодой Гвардии Единой России».

Среди участников мероприятия также: руководитель Межрегионального координационного совета «Единой России» по ЦФО, депутат Госдумы, член Президиума Генсовета Партии Артем Туров, член Совета Федерации Игорь Панченко, депутат Госдумы Владимир Афонский, первый заместитель Губернатора-председатель правительства Тульской области, член Президиума РПС «Единой России» Валерий Шерин, председатель облдумы Сергей Харитонов, член Генсовета Партии Виктор Соколов, председатель избирательной комиссии области Павел Веселов, советник департамента по работе в Центральном и Северо-Западном федеральных округах ЦИК Партии Михаил Фудашкин.

Конференция дает старт важнейшему для регионального отделения ЕР периоду. Меньше двух месяцев остаются до Единого дня голосования, когда наши земляки определят состав депутатского корпуса областной думы и представительных органов местного самоуправления в 18 муниципальных образованиях. Выборы предстоят масштабные, и с сегодняшних решений тульских единороссов, по сути, начинается официальное вхождение в эти избирательные кампании. В нынешнем электоральном сезоне они проходят под лозунгом «Ответственность и результат!» – такое название получила и сформированная вместе с жителями области предвыборная партийная программа.

Значимость совместной работы подчеркнул глава региона Алексей Дюмин, адресовавший приветствие делегатам и участникам Конференции. Его зачитал первый заместитель Губернатора – председатель правительства Тульской области, член Президиума Регионального политсовета «Единой России» Валерий Шерин:

«Желаю партии сделать очередной шаг в своём развитии, сохранить доверие граждан и политическое лидерство, стать требовательнее к себе. Необходимо честно и ответственно подойти к решению задач, поставленных Президентом в майских указах и национальных проектах. Необходим ответственный подход во всём! В каждом муниципалитете люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Рассчитываю, что мы и дальше будем единой командой трудиться на благо региона и его жителей. Желаю вам успехов в реализации намеченных планов!».

Слова приветствия тульским партийцам от секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака с трибуны передал руководитель Межрегионального координационного совета ЦФО, депутат Госдумы, член Президиума Генсовета Партии Артем Туров.

– Сегодняшняя Конференция носит стратегический характер, – отметил он. – Она определяет, как будет развиваться регион в ближайшие пять лет. Региональное отделение Партии провело очень большую работу по проведению предварительного голосования, по поиску людей, которые будут воплощать в жизнь программу «Единой России». Для нас всех это очень большая ответственность!

Николай Воробьев отметил, что за пять лет депутаты областной Думы приняли 616 законов во всех сферах – начиная с порядка предоставления социальных выплат и заканчивая механизмом льготного налогообложения определенной части инвесторов.

– Локальные проблемы помогают решать проекты регионального отделения Партии, – подчеркнул Николай Воробьев. – Таким образом, в свое время были оснащены современные кинозалы в сельских ДК, сейчас финансируются работы по ремонту и реконструкции местных домов культуры, спортивных залов в сельских школах. Помимо федеральных проектов, региональное отделение Партии реализует и свои собственные. Это фестиваль семейного спорта, проект по развитию внутреннего туризма «Своими глазами». А наш уникальный проект «Улыбка детства» вошел в число лучших региональных практик страны. Сегодня усилия депутатов направлены на повышение темпов экономического роста. Задача Тульской областной Думы - создание законодательной базы, которая обеспечит развитие региона, а в конечном итоге приведет к повышению качества жизни каждого жителя Тульской области.

Эту важнейшую задачу ставит перед собой и региональное отделение «Единой России», и его представители для участия в сентябрьских выборах – победители предварительного партийного голосования, заслужившие доверие земляков и теперь входящие в кампанию уже в официальном статусе – кандидатов в депутаты. Именно эта важная процедура – выдвижение – стала основной на сегодняшней Конференции. Она прошла в формате тайного голосования, по итогам которого делегаты утвердили списки кандидатов от «Единой России» в депутаты Тульской областной Думы 7-го созыва.

По единому избирательному округу, в 12 территориальных группах выдвинуто 72 кандидата, по одномандатным округам – 24.

Также партийцы своим решением приняли предвыборную программу регионального отделения партии «Ответственность и результат!». Ее проект прошел широкое обсуждение с участием депутатов, экспертного сообщества, органов власти, победителей предварительного голосования, лидеров партийных «первичек» и жителей региона.

– По итогам обсуждений было собрано более 100 тысяч анкет с предложениями и пожеланиями, – рассказал Николай Воробьев. – Большинство из них вошло в программу партии. Главные наши ориентиры на предстоящие пять лет – динамичное развитие региона и забота о благополучии граждан. Наша программа находится в полном соответствии с задачами, поставленными в «майских указах» Президента России и приоритетных национальных проектах. Наши планы являются продолжением и развитием программы Губернатора «Основные направления деятельности правительства Тульской области на период до 2024 года».

– Ответственность и результат для «Единой России» – не просто слова, – считает председатель Тульской областной думы, член президиума РПС Партии Сергей Харитонов. – Они означают, что в избирательный период, как и в повседневной работе, партийцы ставят перед собой только те задачи, которые действительно реально выполнить и за которые партия готова нести ответственность. Каждое решение, каждое действие, локальная инициатива или стратегический проект должны приносить реальную пользу людям, работать на конкретный результат!

– Для меня участие в политической жизни сопряжено с огромным желанием работать на благо жителей региона, – сказала член Общественной палаты Тульской области Елена Гребнева. – Своей общественной деятельностью на протяжении 10 лет я уже доказала, что могу реализовывать проекты, которые приносят не только пользу не только для популяризации Тульской области за ее пределами, но и каждому ее жителю.

– Основные направления и проекты, которые стремлюсь реализовать на территории своего округа, связаны со здравоохранением, с развитием детского спорта, патриотизма – от этого зависит наше будущее, – подчеркнула глава Кимовска Марина Белькова.

– Важно заниматься решением вопросов благоустройства и реализации соответствующих программ муниципального, регионального и федерального уровней, – отметила депутат областной Думы 6-го созыва Екатерина Толстая. – Например, в Узловой строится новое общественное пространство – сквер Героев, и я контролирую эти работы вместе с жителями. Также приложу все усилия для расширения культурного пространства узловчан.

– Региональное отделение «Единой России» поддержало мою инициативу о возрождении школьных стоматологических кабинетов в Тульской области, и вместе мы реализуем замечательный проект «Улыбка детства», – рассказал главный стоматолог региона Алексей Эрк. – Уже открыто три таких объекта, в ремонте находится еще четыре. Для меня как для профессионала и человека, который заботится о здоровом будущем, это огромный плюс и показатель того, что «Единая Россия» – это партия реальных дел.