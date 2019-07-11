Фото: kudamoscow.ru.
В центре Тулы из-за ночного забега перекроют движение транспорта
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
20 июля в областном центре состоится забег «Ночная Тула». Из-за этого будут введены следующие ограничения движения транспорта:
с 00.00 до 23.30 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств
- по ул. Никитской на участке от набережной реки Упа до ул. Дзержинского,
- по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка,
- в Садовом переулке,
- по ул. Менделеевской на участке от Садового переулка до Крестовоздвиженской площади.
Кроме того, с 21.00 до 23.30 на указанных участках будет запрещено движение всех видов транспорта.
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