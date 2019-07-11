Туляки успешно выступили на соревнованиях по судомодельному спорту

С 29 июня по 5 июля в Коломне Московской области состоялись чемпионат и первенство России по судомодельному спорту в классах скоростных моделей. За медали боролись спортсмены из 24 регионов России.

Тульские ребята успешно выступили на соревнованиях. Чемпионами России в классе групповых гонок стали Дмитрий, Виталий и Сергей Литвиновы (Новомосковск).

Кроме того, Дмитрий Литвинов стал серебряным призером в классе FSR-E и ECO-стандарт. Виталий Литвинов добыл бронзу в классе ECO-стандарт.

В первенстве России победителями в классе групповых гонок стали Дмитрий Козлов и Элнур Мамедов из Донского.

Также Дмитрий стал чемпионом в классах ECO эксперт-мини, ЕСО стандарт, mini-Mono, серебряным призером mono-M1 и бронзовым — в классе ЕСО-эксперт.

По итогам соревнований команда Тульской области в чемпионате России заняла 6 место, а в первенстве наши юноши в общекомандном зачете стали третьими.