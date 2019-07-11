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Туляки успешно выступили на соревнованиях по судомодельному спорту

Туляки успешно выступили на соревнованиях по судомодельному спорту

Поздравляем наших ребят!

С 29 июня по 5 июля в Коломне Московской области состоялись чемпионат и первенство России по судомодельному спорту в классах скоростных моделей. За медали боролись спортсмены из 24 регионов России.
 
Тульские ребята успешно выступили на соревнованиях. Чемпионами России в классе групповых гонок стали Дмитрий, Виталий и Сергей Литвиновы (Новомосковск).
 
Кроме того, Дмитрий Литвинов стал серебряным призером в классе FSR-E и ECO-стандарт. Виталий Литвинов добыл бронзу в классе ECO-стандарт.
 
В первенстве России победителями в классе групповых гонок стали Дмитрий Козлов и Элнур Мамедов из Донского.
 
Также Дмитрий стал чемпионом в классах ECO эксперт-мини, ЕСО стандарт, mini-Mono, серебряным призером mono-M1 и бронзовым — в классе ЕСО-эксперт.
 
По итогам соревнований команда Тульской области в чемпионате России заняла 6 место, а в первенстве наши юноши в общекомандном зачете стали третьими.
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Чемпионат и первенство России по судомодельному спорту, Фото: 1
Чемпионат и первенство России по судомодельному спорту, Фото: 2
Чемпионат и первенство России по судомодельному спорту, Фото: 3
Чемпионат и первенство России по судомодельному спорту, Фото: 4
Чемпионат и первенство России по судомодельному спорту, Фото: 5
Чемпионат и первенство России по судомодельному спорту, Фото: 6
Чемпионат и первенство России по судомодельному спорту, Фото: 7
Чемпионат и первенство России по судомодельному спорту, Фото: 8
Чемпионат и первенство России по судомодельному спорту, Фото: 9
Чемпионат и первенство России по судомодельному спорту, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:04 +2
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