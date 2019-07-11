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С начала года 133 туляка умерли от отравления алкоголем

С начала года 133 туляка умерли от отравления алкоголем

О результатах проверки сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в 2019 году число отравлений алкоголем составило 197, в том числе со смертельным исходом 133. Санитарные врачи отмечают, что количество таких случаев снижается в сравнении с аналогичным периодом 2016-2018 годов. Все эти случаи были связаны с избыточным употреблением алкоголя.

А что касается алкоголя «левого», то Управление Роспотребнадзора по Тульской области за первое полугодие 2019-го проверило 104 объекта, осуществляющих производство (ООО «Донской», ООО «Абсолют», ООО «Добрый хмель») и оборот алкогольной продукции (АО «Корпорация «Грин», ООО «Зельгрос», ООО «Север», ООО «Исток», ИП Давыдова В.В., ИП Щербакова М.П., ИП Силина Н.А., ИП Жижин В.В., ИП Кулакова Л.К. и др.). На 89 объектах нашлись нарушения.

С реализации снято 92 партии алкогольной продукции объемом 963 литра.

По результатам проверок 41 юридическое и 91 должностное лицо привлечены к ответственности. Общая сумма штрафов составила около миллиона рублей. Кроме того было возбуждено 39 уголовных дел за незаконную продажу алкоголя лицам, не достигшим совершеннолетия.

 

Алкогольную продукцию следует приобретать только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию; реализация обязательно происходит с использованием кассового аппарата; нельзя приобретать алкогольные напитки путем дистанционной продажи через интернет.

При необходимости потребитель имеет право ознакомиться с сопроводительной документацией на приобретаемую алкогольную продукцию.

В настоящее время на любой смартфон можно установить бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко», с помощью которого можно проверить легальность каждой конкретной бутылки.

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Автор: Лилия Глухова, сегодня, в 17:28 +1
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