Тульский Роспотребнадзор рассказал, какие овощи и фрукты запрещено продавать

Продажа овощей и фруктов в сезон осуществляется на ярмарках, в палатках, с автофургонов. Санитарные врачи говорят, что покупать плодоовощную продукцию можно только в строго установленных для этого местах.

В торговой точке до покупателя должны довести достоверную информацию о товаре, с указанием наименования продукции, даты сбора и сведений о производителе. Мелкорозничные сети должны обеспечить содержание торгового места в чистоте, должно быть указание наименования и адреса организации, ФИО продавца. Продавец обязан по требованию покупателя предоставить документы, подтверждающие качество, происхождение и безопасность продукции (декларации о соответствии).

При покупке отдавайте предпочтение сезонным фруктам и овощам. При этом обращайте внимание на их внешний вид, запах и цвет.

Продажа овощей и фруктов с признаками порчи, с нарушением целостности кожуры запрещена.

В случае нарушений обязательных требований при реализации фруктов и овощей в торговой точке, потребитель имеет право обратиться в Управление Роспотребнадзора по Тульской области или его территориальный отдел с письменной жалобой.

Также санитарные врачи советуют обратить особое внимание на тщательную обработку сырых овощей и фруктов перед употреблением их в пищу для профилактики кишечных инфекций.

Корнеплоды рекомендуется промывать в теплой воде с использованием щетки. Капусту перед обработкой очищают от верхнего слоя листьев. Зелень после мытья рекомендуется выдержать в растворе поваренной соли или уксуса в целях уничтожения патогенных микроорганизмов. Следует также тщательно промывать ягоды проточной водой (холодной и горячей, но не кипятком!) не менее 5 минут.

Роспотребнадзор по Тульской области:

Тула, ул. Оборонная, 114,

Тула, ул. Мира, 25 (отдел защиты прав потребителей).

Телефон +7 (4872) 31-28-79.

Горячая линия +7 (4872) 55-55-50 (с 10.00 до 16.00).

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