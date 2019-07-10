Тульские полицейские нашли заблудившегося в лесу дедушку

Ночью 8 июля житель Белевского района заявил в полицию, что пропал его отец, проживающий в деревне Долбино. 82-летний мужчина в воскресенье рано утром ушел в лес за грибами и не вернулся домой. Пенсионер несколько раз связывался с сыном по телефону и объяснял примерное местонахождение, однако около полуночи перестал выходить на связь.

– На поиски пожилого мужчины были ориентированы личный состав районного отдела полиции, слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД, сотрудники МЧС, волонтеры, добровольцы. Активные поиски продолжались более суток и не прекращались даже ночью. В ходе поисковых мероприятий обследовались близлежащие деревни и лесные массивы, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

9 июля днем полицейские обнаружили дедушку в полутора километрах от дома. Он был в беспомощном состоянии и нуждался в медицинской помощи.

Полицейские на руках донесли его из леса до деревни, где передали медицинским работникам.

В настоящее время здоровью мужчины ничего не угрожает.

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на соблюдении мер безопасности при выходе в лесные зоны. Рекомендуется не удаляться от дорог и населенных пунктов и не заходить в незнакомые места. После сообщения родственникам, в службу спасения или полицию о потере ориентирования в пространстве, оставаться на месте, не растрачивать силы и ждать помощи.