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Туляков приглашают поучаствовать в конкурсах к 500-летию городского кремля
Фото из архива MySlo

Туляков приглашают поучаствовать в конкурсах к 500-летию городского кремля

Для учащихся 5-7 классов пройдёт историческая викторина, а фотографы представят на суд жюри свои снимки древней крепости.

Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает школьников принять участие в викторине «Тульский кремль. История крепости. История города».

Участникам предстоит узнать, почему одну из башен назвали Тайницкой, что такое засека, почему горожане обходили стороной Никитскую башню, а также открыть для себя множество других интересных фактов. К участию приглашаются учащиеся 5-7 классов. Конкурс продлится до 1 сентября. Подробности можно узнать здесь

Вы профессиональный фотограф или просто любите прогулки с фотоаппаратом? Тогда присоединяйтесь к конкурсу «Тульский кремль»! К участию принимаются пейзажные, видовые и жанровые фотографии с видами тульской крепости. Работы принимаются до 31 августа. Вся информация размещена на сайте музейного объединения. Конкурсы проводятся в преддверии празднования 500-летия Тульского кремля. Победители получат призы.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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