Туляков приглашают поучаствовать в конкурсах к 500-летию городского кремля

Фото из архива MySlo

Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает школьников принять участие в викторине «Тульский кремль. История крепости. История города».

Участникам предстоит узнать, почему одну из башен назвали Тайницкой, что такое засека, почему горожане обходили стороной Никитскую башню, а также открыть для себя множество других интересных фактов. К участию приглашаются учащиеся 5-7 классов. Конкурс продлится до 1 сентября. Подробности можно узнать здесь.

Вы профессиональный фотограф или просто любите прогулки с фотоаппаратом? Тогда присоединяйтесь к конкурсу «Тульский кремль»! К участию принимаются пейзажные, видовые и жанровые фотографии с видами тульской крепости. Работы принимаются до 31 августа. Вся информация размещена на сайте музейного объединения. Конкурсы проводятся в преддверии празднования 500-летия Тульского кремля. Победители получат призы.