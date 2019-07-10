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В Суворове главбух управляющей компании присвоила деньги жителей

В Суворове главбух управляющей компании присвоила деньги жителей

Женщина забрала из кассы предприятия более 50 тысяч рублей.

Суворовский районный суд в особом порядке рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера МКП «Город», которое обслуживает многоквартирные дома. Женщина обвинялась в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Судебного департамента, в ноябре 2015 года осужденная забрала из кассы деньги, поступившие в кассу предприятия от жителей в качестве платы за коммунальные услуги. Ущерб составил 53098 рублей.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в 150 тысяч рублей. Также она не сможет на протяжении двух лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:43 +2
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Место
Тульская областьСуворовский район

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