В Суворове главбух управляющей компании присвоила деньги жителей

Женщина забрала из кассы предприятия более 50 тысяч рублей.

Суворовский районный суд в особом порядке рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера МКП «Город», которое обслуживает многоквартирные дома. Женщина обвинялась в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Судебного департамента, в ноябре 2015 года осужденная забрала из кассы деньги, поступившие в кассу предприятия от жителей в качестве платы за коммунальные услуги. Ущерб составил 53098 рублей.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в 150 тысяч рублей. Также она не сможет на протяжении двух лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.