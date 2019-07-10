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Синоптики рассказали, какие погодные аномалии ожидаются в августе
Фото из архива Myslo.

Синоптики рассказали, какие погодные аномалии ожидаются в августе

Гидрометцентр рассказал, что в последний месяц лета на юго-западе ЦФО ожидается дефицит осадков.

На европейской территории России средняя температура августа ожидается близкой к норме. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимира Тищенко.

При этом в южной половине (южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани) возможны небольшие отрицательные аномалии — температуры ниже нормы на один градус. В Крыму будет около нормы.

Небольшие отрицательные аномалии ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве.

Владимир Тищенко напомнил, что для столицы среднемесячная температура августа — 16,5 градуса (днем 20−23, ночью 10−13 градусов).

Кроме того, на юго-западе ЦФО в августе ожидается дефицит осадков.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:35 +1
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