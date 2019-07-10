Фото из архива Myslo.
Туляков приглашают на встречу с «Арсеналом»
Встреча состоится сегодня в 18.30.
Сегодня, 10 июля, перед стартом нового сезона Премьер-лиги футболисты и тренерский штаб «Арсенала» проведут уже традиционную встречу с болельщиками.
Поклонники оружейников познакомятся с новичками, смогут задать вопросы и просто пожелать удачи в историческом сезоне-2019/20, ведь впервые «Арсенал» сыграет в Лиге Европы.
Встреча состоится на западной трибуне Центрального стадиона. Начало в 18.30.
Вход через северо-западные ворота, которые будут открыты с 18.10. Размещение болельщиков на 5-6 секторах.
Не забудьте красно-желтую атрибутику!
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