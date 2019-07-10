Тулячка пожаловалась губернатору на лжегазовщиков

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел личный прием граждан. Жительница Тулы рассказала главе региона, что в городе орудуют мошенники. Представляясь сотрудниками газовой службы, они предлагают одиноким пожилым людям приобрести сигнализатор загазованности. Доверчивые пенсионеры отдают последние деньги, так и не получив обещанное устройство. Алексей Дюмин попросил представителей полиции провести проверку.

Еще одна тулячка попросила Алексея Дюмина помочь в организации остановочных пунктов на автодороге Тула — Демидовский карьер — Шатск у кладбища в районе н.п. Частое. По ее словам, водители автобусов и маршрутных такси в этом месте не останавливают, опасаясь штрафов, а ближайшая остановка находится почти в километре от кладбища.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что дорожные условия позволяют организовать на этом участке пункты остановки общественного транспорта. В 2019 году после выполнения основных работ по ремонту дорог в рамках национального приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на этом участке будут организованы остановочные пункты.

Также заявительница попросила помочь в поиске государственной награды своей матери, которая в годы Великой Отечественной войны работала в госпитале и, предположительно, была награждена медалью «За боевые заслуги». Алексей Дюмин обещал лично направить запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ.