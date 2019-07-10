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Тулячка пожаловалась губернатору на лжегазовщиков
Фото up50.ru

Тулячка пожаловалась губернатору на лжегазовщиков

Алексей Дюмин поручил полиции провести проверку.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел личный прием граждан. Жительница Тулы рассказала главе региона, что в городе орудуют мошенники. Представляясь сотрудниками газовой службы, они предлагают одиноким пожилым людям приобрести сигнализатор загазованности. Доверчивые пенсионеры отдают последние деньги, так и не получив обещанное устройство. Алексей Дюмин попросил представителей полиции провести проверку.

Еще одна тулячка попросила Алексея Дюмина помочь в организации остановочных пунктов на автодороге Тула — Демидовский карьер — Шатск у кладбища в районе н.п. Частое. По ее словам, водители автобусов и маршрутных такси в этом месте не останавливают, опасаясь штрафов, а ближайшая остановка находится почти в километре от кладбища.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что дорожные условия позволяют организовать на этом участке пункты остановки общественного транспорта. В 2019 году после выполнения основных работ по ремонту дорог в рамках национального приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на этом участке будут организованы остановочные пункты.

Также заявительница попросила помочь в поиске государственной награды своей матери, которая в годы Великой Отечественной войны работала в госпитале и, предположительно, была награждена медалью «За боевые заслуги». Алексей Дюмин обещал лично направить запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:59 +2
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