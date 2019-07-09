Тульских мам научат оказывать первую помощь детям

Фото МамКомпании.

15 июля в 18.00 в Общественном ресурсном центре Тулы (пр. Ленина, 67) состоится родительское собрание от «МамКомпании» и областного отделения «Российский Красный Крест» для родителей по вопросам оказания первой помощи детям.

На встрече рассмотрят такие вопросы:

определение сознания и признаков дыхания у детей и младенцев;

первая помощь при отсутствии сознания;

сердечно-легочная реанимация у детей и младенцев;

первая помощь при попадании инородного предмета в дыхательные пути.

Лектор — Евгения Андреевна Баздырева.

Продолжительность собрания 1,5-2 часа. Участие по предварительной регистрации.