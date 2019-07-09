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Тульских мам научат оказывать первую помощь детям
Фото МамКомпании.

Тульских мам научат оказывать первую помощь детям

Регистрация на собрание бесплатная.

15 июля в 18.00 в Общественном ресурсном центре Тулы (пр. Ленина, 67) состоится родительское собрание от «МамКомпании» и областного отделения «Российский Красный Крест» для родителей по вопросам оказания первой помощи детям.

На встрече рассмотрят такие вопросы:

  • определение сознания и признаков дыхания у детей и младенцев;
  • первая помощь при отсутствии сознания;
  • сердечно-легочная реанимация у детей и младенцев;
  • первая помощь при попадании инородного предмета в дыхательные пути.

Лектор — Евгения Андреевна Баздырева.

Продолжительность собрания 1,5-2 часа. Участие по предварительной регистрации.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:00 +2
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