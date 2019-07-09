Фото МамКомпании.
Тульских мам научат оказывать первую помощь детям
Регистрация на собрание бесплатная.
15 июля в 18.00 в Общественном ресурсном центре Тулы (пр. Ленина, 67) состоится родительское собрание от «МамКомпании» и областного отделения «Российский Красный Крест» для родителей по вопросам оказания первой помощи детям.
На встрече рассмотрят такие вопросы:
- определение сознания и признаков дыхания у детей и младенцев;
- первая помощь при отсутствии сознания;
- сердечно-легочная реанимация у детей и младенцев;
- первая помощь при попадании инородного предмета в дыхательные пути.
Лектор — Евгения Андреевна Баздырева.
Продолжительность собрания 1,5-2 часа. Участие по предварительной регистрации.
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