В Туле на Центральном стадионе снесли «футбольный мяч»: видео

Фото и видео Myslo.

Что будет на месте полюбившегося тульским болельщикам арт-объекта?

В Туле снесли бывший фонтан в виде футбольного мяча. Огромный арт-объект «разбирали» с помощью экскаватора. Видео в редакцию Myslo прислали очевидцы.

Отметим, что эти работы проводятся по поручению губернатора Тульской области в рамках подготовки Центрального стадиона к матчам Лиги Европы.

Арт-объект находился в плохом состоянии. По нашей информации, его реконструируют и вернут на место. Также будет благоустроена прилегающая зона.

Вот как выглядел фонтан раньше, помните?

Болельщики много лет мечтали, чтобы он заработал.