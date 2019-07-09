Фото и видео Myslo.
В Туле на Центральном стадионе снесли «футбольный мяч»: видео
Что будет на месте полюбившегося тульским болельщикам арт-объекта?
В Туле снесли бывший фонтан в виде футбольного мяча. Огромный арт-объект «разбирали» с помощью экскаватора. Видео в редакцию Myslo прислали очевидцы.
Отметим, что эти работы проводятся по поручению губернатора Тульской области в рамках подготовки Центрального стадиона к матчам Лиги Европы.
Арт-объект находился в плохом состоянии. По нашей информации, его реконструируют и вернут на место. Также будет благоустроена прилегающая зона.
Вот как выглядел фонтан раньше, помните?
Болельщики много лет мечтали, чтобы он заработал.
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