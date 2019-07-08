В Тульской области площадки для выгула собак можно сделать по «Народному бюджету»

Выполнение работ по программе «Народный бюджет – 2019» и изменения в правилах на 2020-й обсудили на оперативном совещании у губернатора Тульской области.

Проект «Народный бюджет» был запущен в Тульской области в 2011 году. Он оказался очень популярным и востребованным у граждан, так как позволяет решать вопросы исходя из их потребностей и возможностей. По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «Народный бюджет» высоко оценили в Минэкономразвития РФ. И этот проект сейчас тиражируется во многих регионах страны.

О выполнении работ по программе в этом году и изменениях в правилах на будущий год рассказал зампред правительства Тульской области – министр внутренней политики и развития местного самоуправления Антон Агеев, курирующий это направление.

Для участия в программе «Народный бюджет – 2019» было подано 1278 заявок на сумму более 1,8 млрд руб. Больше всего жители голосуют и софинансируют ремонт школ, детсадов, ремонт дорог и объектов ЖКХ.

Голосование за заявки, участвующие в конкурсном отборе, проходило с 1 сентября по 1 октября 2018 года. Всего проекты набрали более 190 тысяч голосов в интернет-голосовании и свыше 167 тысяч подписей в реестрах к заявкам.

В этом году по проектам программы «Народный бюджет – 2019» планируется сделать 518 заявок на общую сумму 820 млн руб., из них из бюджета региона – 526 млн руб., доля муниципальных образований – 151 млн руб. и 143 млн руб. софинансируют граждане.

По словам Антона Агеева, самые активные граждане – участники программы «Народный бюджет» живут в Ефремове, Туле и Новомосковске, в Киреевском и Щекинском районах, в Узловой.

– На данный момент из 518 заявок конкурсные процедуры ведутся на 113-й заявке, по 376 заявкам контракты в стадии заключения или уже заключены, по 28 заявкам конкурсные процедуры не объявлены, – рассказал Антон Агеев. – Из этих 28 заявок по 13 сейчас проходят согласования смет и затем будут объявлены конкурсные процедуры.

Губернатор заметил, что при реализации программы каждый год встает проблема с подрядчиками и конкурсными процедурами.

По словам зампреда, в этом году таких проблем практически нет. Проекты по программе начали готовить заранее, быстрее проверили сметную документацию и объявили все конкурсы.

О ремонте дорог по программе «Народный бюджет» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник.

Из бюджета региона на ремонт дорог по программе заложено 240,5 млн руб. – на 137 объектов в 19 муниципалитетах области. Для 81 объекта завершены все конкурсные процедуры и заключены контракты, в том числе на 9 объектах работы уже завершены. На остальных объектах к работам приступят в соответствии с графиком после 10 июля. Срок завершения всех работа – конец августа.

По «Народному бюджету» в этом году сделают также ремонт 378 объектов ЖКХ в 24 муниципалитетах на общую сумму более 500 млн руб., в том числе из областного бюджета – 312 млн руб.

Большая часть работ – это благоустройство территории и замена оконных блоков.

– На 139 объектах из 378 завершены конкурсные процедуры. По 219 объектам контракты заключены, еще по 10 объектам документация для объявления конкурсов готовится. На 164 объектах работы уже ведутся, а на 18 объектах работы уже завершены, – сказал министр ЖКХ Олег Дючков.

По словам Александра Бибикова, министра по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области, на контроле находится 15 поручений губернатора, данных Алексеем Дюминым по обращению граждан по программе «Народный бюджет». Некоторые поручения – уже в зоне «красных флажков», например администрация Киреевского района должна была организовать ремонт водопровода в поселке Круглянский по программе «Народный бюджет» до 31 июля 2019 года. Однако, по данным Александра Бибикова, подрядчик до сих пор к работам не приступил.

Как пояснил глава администрации Киреевского района, контракт на работы уже заключен, подрядчик буквально на днях зайдет на объект. А опоздание по срокам обусловлено большой протяженностью водопровода (3 км) и сложностью подготовки сметной документации.

Губернатор отметил, что если сотрудникам муниципалитетов не хватает компетенций, надо для них организовывать обучающие семинары. И это зона ответственности Валерия Шерина, председателя правительства, и его зама Элеоноры Шевченко.

Антон Агеев доложил также и о «Народном бюджете – 2020». Прием заявок от граждан для участия в программе стартовал с 17 июня. Уже подано более 450 заявок.

На следующий год в программу добавлен новый вид работ – создание площадок для выгула собак.

По поручению губернатора проекты, поданные сельскими старостами или руководителями ТОСов, получат дополнительные баллы.

Со следующего года будут также снижены проценты софинансирования выполнения проектов со стороны граждан.

– Это позволит большему количеству заявок принять участие в программе, то есть решить бОльшее количество вопросов в рамках программы «Народный бюджет», – отметил Антон Агеев.

На портале «Открытый регион 71» разработана интерактивная карта проектов.

– На ней видны все проекты, которые будут реализованы в следующем году, с полным паспортом каждого проекта, ответственными за выполнение работ и сроками готовности объектов, – пояснил Антон Агеев.

В настоящее время в разработке новый, более удобный дизайн раздела «Народный бюджет» на портале «Открытый регион 71», а также модернизация системы отчетности на удаленном доступе, которая предполагает возможность внесения информации как муниципальными образованиями, так и главными распорядителями бюджетных средств, ведение мониторинга исполнения проекта по контрольным датам.