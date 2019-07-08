Тульские полицейские обеспечили правопорядок на фестивале «Толстой»

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В Ясной Поляне несли службу сотрудники Госавтоинспекции, ППС и других подразделений.

С 4 по 7 июля сотрудники УМВД России по Тульской области несли службу в Ясной Поляне, где прошёл международный театральный фестиваль «Толстой». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ежедневно правоохранители обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан на фестивальных площадках – патрулировали территорию музея-усадьбы, обследовали локальные зоны для посетителей, проводили работу по выявлению запрещённых для проноса предметов.

Сотрудники Госавтоинспекции организовывали дорожное движение и напоминали гостям о важности соблюдения ПДД. Личный состав Управления был ориентирован на оказание помощи и содействия гостям фестиваля, а также на незамедлительное реагирование на любые обращения граждан.

Общественный порядок и безопасность граждан в месте проведения международного театрального фестиваля «Толстой» был обеспечен в полном объёме, фестиваль прошёл без происшествий.