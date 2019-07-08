новости
новости
Регистрация
Тульские полицейские обеспечили правопорядок на фестивале «Толстой»
Фото из архива MySlo

Тульские полицейские обеспечили правопорядок на фестивале «Толстой»

В Ясной Поляне несли службу сотрудники Госавтоинспекции, ППС и других подразделений.

С 4 по 7 июля сотрудники УМВД России по Тульской области несли службу в Ясной Поляне, где прошёл международный театральный фестиваль «Толстой». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ежедневно правоохранители обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан на фестивальных площадках – патрулировали территорию музея-усадьбы, обследовали локальные зоны для посетителей, проводили работу по выявлению запрещённых для проноса предметов.

Сотрудники Госавтоинспекции организовывали дорожное движение и напоминали гостям о важности соблюдения ПДД. Личный состав Управления был ориентирован на оказание помощи и содействия гостям фестиваля, а также на незамедлительное реагирование на любые обращения граждан.

Общественный порядок и безопасность граждан в месте проведения международного театрального фестиваля «Толстой» был обеспечен в полном объёме, фестиваль прошёл без происшествий.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:38 0
Другие статьи по темам
Событие
полицияУМВД России по Тульской областиобщественный порядокобеспечение безопасности дорожного движениятульская Госавтоинспекцияфестиваль Толстой
Место
Тульская областьЯсная Поляна

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области площадки для выгула собак можно сделать по «Народному бюджету»
В Тульской области площадки для выгула собак можно сделать по «Народному бюджету»
Компания СПАР поддержала благотворительный фестиваль «Планета детства»
Компания СПАР поддержала благотворительный фестиваль «Планета детства»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.