«Невидимое начертание на лоб и руку»: туляков агитируют против ИНН и дактилоскопии
Похоже, в Туле вновь активизировались приверженцы «шапочек из фольги» и борцы с чипами и биометрией.
В городе появились странные объявления, предупреждающие туляков об опасности сдачи биометрических данных в банках и госучреждениях.
«Мир сошел с ума, — пишет один из наших читателей. — На днях в Пролетарском районе в людном месте обнаружил такое вот объявление. Что это? О чем это? Секта?»
Вот это объявление:
Заходим на сайт этой организации. Он довольно «живой», наполнен самым разнообразным контентом. Здесь множество видеороликов с разъяснениями – «Как выглядит нечистая сила», «Дикие съедобные растения и их приготовление» и т. д.
Есть такое:
И такое:
Команда сайта называет себя православными верующими и пишет, что «Основное направление деятельности наших ресурсов – миссионерство и просветительская работа. Если вы только приходите к вере, то на пути к воцерковлению у вас постоянно будут возникать новые вопросы, ответы на которые вы сможете находить у нас на страницах».
На сайте кроме всего прочего множество публикацией и разъяснений, что такое пси-террор, кто такие псиопы (сокр. психотронные операторы).
Соцсети и специализированные интернет-форумы пестрят историями жертв пси-террора и способами ему противостоять. Посмотрите, какое определение этого понятия дает одна из тематических групп в ВК, – прямо как из Уголовного кодекса:
«Психотронный террор – умышленные действия по предварительному сговору группой лиц, направленные на создание ситуации, опасной для жизни, здоровья и благополучия человека, его прямому уничтожению или искусственному вызову различных заболеваний..., совершенные путем использования оружия и иных предметов излучающего типа, поражающих в особом диапазоне частот, фокусирования и мощности и применяемых в совокупности с другими методами для достижения общей цели».
В группах и на форумах состоят десятки тысяч людей, «слышащих голоса» и «ощущающих на себе влияние извне». Жертвы пси-террора пытаются донести до общества, что над нами ставят эксперименты.
Интернет-сообщества жертв пси-террора так и называются: «Пси-террор – это реальность», «Стоп пси-террор», «Антипси-террор поисковик» и прочая. Объединиться эти люди пытаются аж с 90-х годов.
На форумах и в группах жертвы пси-террора делятся жалобами: они слышат голоса, их терроризируют звуками, на них направляют лучи, им вживляют чипы – проводят всяческие эксперименты.
Многие традиционно обвиняют в пси-терроре спецслужбы либо государство в целом.
Сбор биометрических данных, чипы в паспортах и присвоение идентификационных номеров (СНИЛС, ИНН) приверженцы теории считают одним из этапов установления тотального контроля над людьми.
Одним из средств борьбы с псиопами жертвы считают традиционные «шапочки из фольги», старую добрую молитву и новинки: биокорректоры для восстановления биополя, антипсихотронные программы на компьютер, резонаторы, радиоэкранирующую ткань.
Среди пассивных членов групп есть и более радикальные: публикуют фото и фамилии предполагаемых «псиопов», обсуждают, как от них избавиться.
К слову, именно идея о пси-терроре стала причиной нападения на известную тележурналистку Татьяну Фельгенгауэр в октябре 2017 года. Журналистка выжила, к счастью. Обвиняемый Борис Гриц рассказывал на допросах, что ведущая «телепатически воздействовала на него». В своем интернет-дневнике он писал о ней:
«Последние пару дней она начала искать возможность воздействовать на мое сердце. С дыханием она уже давно экспериментирует. Она уже не просто постоянно использует меня для удовлетворения своей похоти, а угрожает моей жизни. Теперь меня не удивляет, откуда она мгновенно, практически в режиме онлайн (следит за мной она непрерывно), знает все, что я пишу или говорю».
Так что шапочками из фольги, увы, дело заканчивается не всегда.
Три года назад Myslo писал о похожей группе монахов из Новомосковского села Спасское, которых суд обвинил в экстремизме.
25 июля 2016 года Тульский областной суд вынес решение по делу Новомосковской религиозной организации. «Православную организацию в честь иконы Божией Матери «Державная» официально признали экстремистской. Деятельность группы запретили по требованию прокуратуры. Главным обвинителем по делу выступал сам прокурор Тульской области.
Всё началось с того, что правоохранителей заинтересовали записи в интернете, в которых служители призывали отказаться от паспортов, ИНН, СНИЛС и других документов со штрих-кодами. В общине состояли, по некоторым данным, около 70 человек.
Все они были последователями умершего в 2010 году Василия Новикова (отца Василия) из Кимовского района.
Отец Василий, он же «тульский бесогон», был очень популярен в сети. Он умер почти 10 лет назад, но, как выяснилось, дело его живет. Еще при жизни «бесогона» его проповеди и фильмы «Чипирование», «Американское шоу» и «Гробы для американцев» суд признал вне закона. Видео отца Василия с сеанса экзорцизма до сих пор можно найти в сети.
Отец Василий. Фото из архива Myslo.
От странного батюшки отказалась и РПЦ, официально запретив его в священнослужении: «его деятельность является полной отсебятиной».
Похоже, последователи запрещенной в России «Державной» вновь появились в нашем городе?
Что думаете о чипах в паспорте и ИНН?