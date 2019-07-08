«Невидимое начертание на лоб и руку»: туляков агитируют против ИНН и дактилоскопии

Кадр из фильма «Знаки» (2002).

Похоже, в Туле вновь активизировались приверженцы «шапочек из фольги» и борцы с чипами и биометрией.

В городе появились странные объявления, предупреждающие туляков об опасности сдачи биометрических данных в банках и госучреждениях.

«Мир сошел с ума, — пишет один из наших читателей. — На днях в Пролетарском районе в людном месте обнаружил такое вот объявление. Что это? О чем это? Секта?»

Вот это объявление:

про инн и нечистую силу

Заходим на сайт этой организации. Он довольно «живой», наполнен самым разнообразным контентом. Здесь множество видеороликов с разъяснениями – «Как выглядит нечистая сила», «Дикие съедобные растения и их приготовление» и т. д.

Есть такое:

И такое:

Команда сайта называет себя православными верующими и пишет, что «Основное направление деятельности наших ресурсов – миссионерство и просветительская работа. Если вы только приходите к вере, то на пути к воцерковлению у вас постоянно будут возникать новые вопросы, ответы на которые вы сможете находить у нас на страницах».

На сайте кроме всего прочего множество публикацией и разъяснений, что такое пси-террор, кто такие псиопы (сокр. психотронные операторы).

голоса в голове и нападение на телеведущую

Соцсети и специализированные интернет-форумы пестрят историями жертв пси-террора и способами ему противостоять. Посмотрите, какое определение этого понятия дает одна из тематических групп в ВК, – прямо как из Уголовного кодекса:

«Психотронный террор – умышленные действия по предварительному сговору группой лиц, направленные на создание ситуации, опасной для жизни, здоровья и благополучия человека, его прямому уничтожению или искусственному вызову различных заболеваний..., совершенные путем использования оружия и иных предметов излучающего типа, поражающих в особом диапазоне частот, фокусирования и мощности и применяемых в совокупности с другими методами для достижения общей цели».

В группах и на форумах состоят десятки тысяч людей, «слышащих голоса» и «ощущающих на себе влияние извне». Жертвы пси-террора пытаются донести до общества, что над нами ставят эксперименты.

Интернет-сообщества жертв пси-террора так и называются: «Пси-террор – это реальность», «Стоп пси-террор», «Антипси-террор поисковик» и прочая. Объединиться эти люди пытаются аж с 90-х годов.

На форумах и в группах жертвы пси-террора делятся жалобами: они слышат голоса, их терроризируют звуками, на них направляют лучи, им вживляют чипы – проводят всяческие эксперименты.

Многие традиционно обвиняют в пси-терроре спецслужбы либо государство в целом.

Сбор биометрических данных, чипы в паспортах и присвоение идентификационных номеров (СНИЛС, ИНН) приверженцы теории считают одним из этапов установления тотального контроля над людьми.

«...с помощью внедрения электронных документов над населением планеты потихоньку устанавливают тотальный контроль, стремясь каждого подчинить системе, а в скором времени и антихристу».

Одним из средств борьбы с псиопами жертвы считают традиционные «шапочки из фольги», старую добрую молитву и новинки: биокорректоры для восстановления биополя, антипсихотронные программы на компьютер, резонаторы, радиоэкранирующую ткань.

Среди пассивных членов групп есть и более радикальные: публикуют фото и фамилии предполагаемых «псиопов», обсуждают, как от них избавиться.

К слову, именно идея о пси-терроре стала причиной нападения на известную тележурналистку Татьяну Фельгенгауэр в октябре 2017 года. Журналистка выжила, к счастью. Обвиняемый Борис Гриц рассказывал на допросах, что ведущая «телепатически воздействовала на него». В своем интернет-дневнике он писал о ней:

«Последние пару дней она начала искать возможность воздействовать на мое сердце. С дыханием она уже давно экспериментирует. Она уже не просто постоянно использует меня для удовлетворения своей похоти, а угрожает моей жизни. Теперь меня не удивляет, откуда она мгновенно, практически в режиме онлайн (следит за мной она непрерывно), знает все, что я пишу или говорю».

Так что шапочками из фольги, увы, дело заканчивается не всегда.

откуда ветер дует

Три года назад Myslo писал о похожей группе монахов из Новомосковского села Спасское, которых суд обвинил в экстремизме.

25 июля 2016 года Тульский областной суд вынес решение по делу Новомосковской религиозной организации. «Православную организацию в честь иконы Божией Матери «Державная» официально признали экстремистской. Деятельность группы запретили по требованию прокуратуры. Главным обвинителем по делу выступал сам прокурор Тульской области.

Всё началось с того, что правоохранителей заинтересовали записи в интернете, в которых служители призывали отказаться от паспортов, ИНН, СНИЛС и других документов со штрих-кодами. В общине состояли, по некоторым данным, около 70 человек.

Все они были последователями умершего в 2010 году Василия Новикова (отца Василия) из Кимовского района.

Отец Василий, он же «тульский бесогон», был очень популярен в сети. Он умер почти 10 лет назад, но, как выяснилось, дело его живет. Еще при жизни «бесогона» его проповеди и фильмы «Чипирование», «Американское шоу» и «Гробы для американцев» суд признал вне закона. Видео отца Василия с сеанса экзорцизма до сих пор можно найти в сети.



Отец Василий. Фото из архива Myslo.

От странного батюшки отказалась и РПЦ, официально запретив его в священнослужении: «его деятельность является полной отсебятиной».

Похоже, последователи запрещенной в России «Державной» вновь появились в нашем городе?

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