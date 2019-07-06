Водоснабжение в Богородицке частично восстановлено

В Богородицке практически полностью восстановлена подача воды. Как сообщили корреспонденту Myslo в районной ЕДДС, сотрудники водоканала ликвидируют локальный порыв на улице Энгельса.

Напомним, райцентр остался без воды примерно в 12.00 в четверг, 4 июля – во время плановых работ на Васильевском водозаборе возникла аварийная ситуация. Подача воды была приостановлена.

Сначала администрация района сообщила о необходимости замены десятиметрового участка трубы, однако после окончания работ при заполнении системы водой обнаружилась утечка. В субботу утром подача воды восстановилась. На улице Энгельса продолжаются ремонтные работы.