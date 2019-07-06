Фестиваль «Толстой» в Тульской области официально открыт!

Фото Алексея Пирязева.

5 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» состоялась торжественная церемония открытия международного театрального фестиваля «Толстой».

Музей-усадьбу посетил губернатор Алексей Дюмин. Он осмотрел новые торговые ряды — в стилизованных деревянных домиках организована продажа сувениров и продукции гастрономических брендов региона, работают ремесленники.

На церемонии открытия Алексей Дюмин приветствовал участников и гостей фестиваля. Он зачитал приветственный адрес Президента РФ Владимира Путина. В нем, в частности, говорится:

- Этот замечательный проект уже в четвертый раз объединяет в усадьбе Льва Николаевич Толстого «Ясная Поляна» талантливые коллективы из России и других государств, позволяет многочисленным гостям прикоснуться к нашим национальным духовным святыням, ощутить красоту и неповторимую одухотворенную атмосферу этих мест.

Алексей Дюмин отметил, что фестиваль «Толстой» — яркое культурное событие не только для Тульской области, но и для всей России. Для региона большая честь, что в Год театра он стал одним из ключевых мероприятий в федеральном плане Министерства культуры РФ.

- Фестиваль развивается, становится больше и насыщеннее. В этом году в нем особенно много наших, тульских театров. Нас ждут интересные творческие встречи и яркие постановки — как традиционные, так и экспериментальные. Уверен, что в этом году фестиваль пройдет красочно и увлекательно, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона поблагодарил Министра культуры РФ Владимира Мединского и Госкорпорацию «Ростех» за помощь в организации фестиваля.

Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна»:

- Фестиваль «Толстой» вышел на новый уровень, он живет интересной, насыщенной жизнью. Для фестиваля создаются спецпроекты, специально ставятся постановки. Количество зрителей увеличивается: в 2017 году на фестиваль пришли 3,5 тысячи человек, в 2018 это было уже 5 тысяч человек, а в этом году мы ожидаем 10 тысяч зрителей!

Нам очень хочется, чтобы было задействовано как можно больше региональных площадок, поэтому сегодня фестиваль вышел за пределы усадьбы. Традиционно Толстого ставили на сцене тульских театров, поэтому нам захотелось, чтобы он прозвучал на сцене Тульского академического театра драмы.

И очень здорово, что мы задействовали молодежное пространство «Октава», мои дети любят это место и я знаю, как молодежь рада бывать там. То, что мы сотрудничаем, очень здорово!

Программа очень насыщенная. Но я с особым интересом жду спектакль «Хаджи Мурат», его покажет Сухумский драматический театр. Это произведение не так часто ставят на театральных подмостках, мне очень интересно посмотреть, как это будет реализовано.

2020 год для фестиваля юбилейный, программа уже частично сформирована. Обещаю, что будет очень интересно, нам бы хотелось, чтобы пятый фестиваль прозвучал очень ярко!

Программный директор фестиваля Павел Руднев:

- Наша задача остается прежней — представить всё лучшее, что поставили театры России и других стран по Льву Толстому, а также показать премьеры — спектакли, которые создаются здесь и сейчас, под конкретную сценическую задачу фестиваля. мы учли опыт прошлого года, когда наиболее эффектными были спектакли, которые поднимали зрителей с кресел и уводили в путешествие по усадьбе — это то, что называется променад-спектаклем. Эту часть в этом году мы усилили: покажем зрителям усадьбу, пашню, луг, реку — все те уголки, которые обычно ускользают от взгляда зрителей.

А еще мы усилили детскую программу, в ней также много спектаклей, где зрители могут стать соучастниками действа.

В этом году мы столкнулись с трудностями, связанными с приглашением некоторых театров на фестиваль.

Они не смогли приехать, потому что им было сложно адаптировать готовые спектакли под открытые площадки фестиваля.

Театр сегодня во всем мире очень усложняется, становится технически полноценным, сложносочиненным… И нам многие отказали — не всякий театр готов адаптировать свой сложный спектакль под наши задачи.

Исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко:

- Во многих регионах страны мы оказываем поддержку культуре, спорту, в частности театральному искусству. В Тульской области у нас находится 17 предприятий, ключевых, и все они в основном из ОПК. Тула — сердце оборонно-промышленного комплекса нашей страны, мы чувствуем свою социальную ответственность — двигать культуру в массы.

Для меня театр — важнейшее из искусств. А Толстой — величайший писатель. Поэтому мы с удовольствием поддерживаем фестиваль «Толстой».

В этом году мы создаем проект «Симфония Ясной Поляны». Используя микрофоны «Октава», мы будем записывать звуки Ясной Поляны, звуки тульской природы. А потом, используя архивные записи голоса Толстого, записи прочтения произведений писателя известными артистами, наложив их на звуки природы, мы создадим арт-проект «Симфония Ясной Поляны». Работа будет завершена к сентябрю, и в день рождения поэта мы публикуем ее на основных стриминговых площадках страны. Это будет подарком для всех поклонников творчества Льва Толстого.

Фестиваль открыл спектакль «Анна Каренина» в классической постановке театра «София» из Болгарии.