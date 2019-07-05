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В Богородицке вторые сутки нет воды

В Богородицке вторые сутки нет воды

На Васильевском водозаборе проводятся ремонтные работы.

Накануне, примерно в 12.00, при плановых работах на полевых скважинах № 3 и 4 Васильевского водозабора в Богородицке возникла аварийная ситуация. Подача воды была приостановлена. Сначала администрация района сообщила о необходимости замены десятиметрового участка трубы. Предполагалось, что работы завершатся к 23.00 4 июля.

В пятницу, в 8.00, после окончания работ, при заполнении системы водой обнаружилась утечка. Ремонтные работы продолжаются на водозаборе. Для жителей райцентра с 19.40 до 20.10 будет организован подвоз воды на пересечении улиц Центральной и Клубной.

Уточнить информацию о времени подвоза воды и оставить заявку жители могут по телефону ЕДДС: 8(48761)2-34-45.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:20 +1
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Место
Тульская областьБогородицк

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