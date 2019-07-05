В Богородицке вторые сутки нет воды

Накануне, примерно в 12.00, при плановых работах на полевых скважинах № 3 и 4 Васильевского водозабора в Богородицке возникла аварийная ситуация. Подача воды была приостановлена. Сначала администрация района сообщила о необходимости замены десятиметрового участка трубы. Предполагалось, что работы завершатся к 23.00 4 июля.

В пятницу, в 8.00, после окончания работ, при заполнении системы водой обнаружилась утечка. Ремонтные работы продолжаются на водозаборе. Для жителей райцентра с 19.40 до 20.10 будет организован подвоз воды на пересечении улиц Центральной и Клубной.