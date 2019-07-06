Фото: vk.com/oruzhejnaya_liga
В Туле завершился летний кубок «Оружейной лиги» КВН
Веселые и находчивые туляки ушли на каникулы до 22 сентября.
В тульском молодежном пространстве «Газон» состоялся финальный этап летнего кубка «Оружейной лиги» КВН.
На Казанской набережной ребята рассказали всем желающим, как они придумывают темы и шутки для выступлений и провели мастер-класс.
По результатам летнего кубка «Оружейной лиги» весь пьедестал заняли команды из Тулы. Первое место у коллектива «КиС», «серебро» взяла «Сборная матерей тульской области «Рожала, знаю!», на третьем месте – команда «Задняя парта».
После завершения летнего кубка клуб веселых и находчивых ушёл на каникулы. Полуфинальные игры пройдут осенью, 22 и 29 сентября.
Другие статьи по темам
Событие
Место