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В Туле завершился летний кубок «Оружейной лиги» КВН
Фото: vk.com/oruzhejnaya_liga

В Туле завершился летний кубок «Оружейной лиги» КВН

Веселые и находчивые туляки ушли на каникулы до 22 сентября.

В тульском молодежном пространстве «Газон» состоялся финальный этап летнего кубка «Оружейной лиги» КВН.

На Казанской набережной ребята рассказали всем желающим, как они придумывают темы и шутки для выступлений и провели мастер-класс.

По результатам летнего кубка «Оружейной лиги» весь пьедестал заняли команды из Тулы. Первое место у коллектива «КиС», «серебро» взяла «Сборная матерей тульской области «Рожала, знаю!», на третьем месте – команда «Задняя парта».

После завершения летнего кубка клуб веселых и находчивых ушёл на каникулы. Полуфинальные игры пройдут осенью, 22 и 29 сентября.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:34 0
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Место
ТулаКазанская набережная

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