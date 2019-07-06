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Самые крепкие семьи Тулы наградили медалью «За любовь и верность»
Фото Ирины Попенко

Самые крепкие семьи Тулы наградили медалью «За любовь и верность»

По всему региону 76 пар удостоились почетной награды.

В субботу, 6 июля, большая колонна прошла по Казанской набережной. В строю – «золотые» семейные пары Тулы и области: те, кто прожил в браке 25, 50 и даже 60 лет! Их чествовали в связи с грядущим Днем семьи, любви и верности.
 
Пары, приглашенные на праздник, всей своей жизнью доказали – настоящая любовь, верность и тепло существуют в сердцах людей долгие годы. В торжественном марше приняли участие пары, чье супружество измеряется десятилетиями: у самых «опытных» супругов – семьи Чеботниковых – 60 лет совместной жизни!
 
 
К награждению Валентина Чеботникова подошла ответственно: после вручения награды она прочитала стихотворение, которое написала специально к 60-летию совместной жизни с Николаем Петровичем. «Надеюсь, все так же трепетно относятся к своим сильным мужчинам!» – сказала она.
 
 
Наградили также и победителей конкурса-фестиваля «Семья года» в номинации «Золотая семья России». Третье место досталось семье Кореневых из Щекинского района. Супружеская пара признается: их кредо – всегда жить честно, заботиться о родных и близких, и тогда жизнь заиграет новыми красками. А в этом для них и заключается настоящее счастье!
 
 
Вторыми по итогам конкурса стали супруги Томиловы из Алексинского района. Мария Васильевна и Михаил Григорьевич отметили изумрудную свадьбу, воспитали двух дочерей и удостоились нескольких десятков наград за активное участие в жизни региона. Вот как следует прожить семейную жизнь!
 
Первое место заняла семья Князевых из Алексина. К сожалению, на награждение они приехать не смогли, но скоро награда обязательно найдет своих героев.
 
 
Участников поздравила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова:
 
– Хочу от всей души поздравить вас с Днем семьи, любви и верности. Погода в доме, как и погода на улице, бывает разной. Но я верю, что любая погода, даже дождливая, нас только закаляет!
 
Прозвучало и поздравление от губернатора Алексея Дюмина:
 
«Когда в семьях царят согласие и радость, все общество становится сильнее. Поэтому очень важно ценить крепость семейных традиций. Берегите друг друга. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, добра и домашнего уюта!»
 
Завершилось празднование торжественным концертом. Прозвучал гимн семьи, любви и верности, и с ценными наградами «золотые пары» разошлись под трогательные звуки скрипки. 
 
Секретами счастливой семейной жизни поделились самые крепкие и дружные семьи. Возьмите на вооружение!
 
Светлана Павловна и Владимир Гаврилович Кузнецовы, 55 лет совместной жизни:
 
– Самое главное – любовь. Мы бывало, ссорились. Всякое было, думаете, все идеально? Но до сих пор вот живем и любим. Потому что если любишь, все прощаешь. Вот уже 55 лет в октябре нам будет, есть дети, шесть внуков, все мальчики. Хоккейная команда! Правда, правнуков пока нет. Но мы им сказали: будем жить до тех пор, пока каждый внук по правнуку нам не предоставит!
 
Светлана Алексеевна и Владимир Ефимович Сенниковы, 55 лет совместной жизни:
 
– Особого секрета-то и нет. День за днем жили-жили, да 55 лет и «накапало». Может, дело в том, что умеем вовремя друг другу уступать. Бывает, вспылим, а потом посмотрим друг на друга, улыбнемся, и ругаться уже не хочется… А может, все получается из-за того, что стараемся поспевать за молодежью. Учимся у нее, ну и, самое главное, вспоминаем, какими сами были.
 
Виктор Дмитриевич и Валентина Ивановна Трубенковы, 54 года совместной жизни:
 
– Терпение, терпение и еще раз терпение! А еще уважение и понимание. Если кто-то кого-то обидел, лучше потерпеть. А совсем без ссор жить не получится – скучно! Потому что в жизни случается все – и доброе, и не очень. Но главное – терпеть, любить и уважать. И о разводе даже никогда не думать! 
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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 19:45 +2
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